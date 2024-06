Százhúsz táncos öt korosztályban, hat blokkban mutatta tánctudását június 24-én, vasárnap a zalaegerszegi Art Moziban. A 2022-ben egyesületté alakult Motion Dance Center Zalaegerszeg vezetője, Kulcsár Laura lapunknak elmondta, a hip-hop az együttes fő profilja, de ezúttal a népszerű filmzenék segítségével más táncstílust is megmutattak, így egy-egy tánckompozíció történetet mesélt a nézőknek. A koreográfiák saját alkotások, ezt a versenytáncos múlt is inspirálja. A táncegyüttes tavaly Horvátországban nemzetközi megmérettetésen szerzett világbajnoki helyezést, a közeljövőben Zalában több települési rendezvényen is láthatóak lesznek, szeptembertől pedig a zalaegerszegi Wlassics Gyula utcai termükben készülnek az őszi-téli szezonra.