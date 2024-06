A nagykanizsai 7 éves Fazekas Levente koncentrál. A Rozgonyi-iskola első osztályosa imád horgászni és miközben figyelte a vizet, azt még elárulta, hogy egyszer fogott már nagy, 7 (!) kilogrammos pontyot is. Persze annak kiemelésében édesapja segített, ahogy most is figyelte kisfia minden mozzanatát. A háttérben pedig a nagymamája szintén büszkén szemlélte a tehetséges unokáját.