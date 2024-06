Gara Lídia balettmester egyetértett az igazgatónővel, szerinte is elindult valami Nagykanizsán, ezért is örül a tábornak. Elmondta: rajta keresztül a zeneiskolában tanuló növendékek a klasszikus balett mozdulataival ismerkednek, ám a modern elemekkel kevésbé. Épp ezért tartotta fontosnak, hogy mindenféle egyéb más technikákat is megtanuljanak. A képzéshez hozzátartozik, hogy ne csak egysíkú tudást szívjanak magukba.

Ezért érkezett vendégségbe Roszkos-Szlizs Tamara balett-táncos Győrből, aki pilates mozgásformával is foglalkozik. Mellette balettet tanít egy szakközépiskolában is. Kiemelte: a kanizsai gyerekeket a Graham modern tánc technika mellett egy másikba is bevezette. Szerinte a fiatalok nagyon gyorsan tanulnak és jól vették az akadályokat, sőt egy lendületes koreográfiát is tanulhattak együtt.