Ez a fokozottan védett orchideaféle meglehetősen ritka, eddig mindössze egyetlen előfordulása volt ismert a Balaton déli partján. A most felfedezett élőhelyen néhány tő volt látható, azonban még csak a virágzás kezdeti időszakában járunk. Néhány nap múlva a Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai alaposan átvizsgálják majd az alkalmasnak tűnő környező gyepfoltokat, annak reményében, hogy az esetlegesen megbúvó és most még nem virágzó példányok is könnyebben észrevehetőek lesznek.

A bangófajok speciális szaporodási stratégiát fejlesztettek ki, ugyanis virágaik nektárt nem termelnek, hanem a beporzó fajok nőstény példányainak megjelenését utánozzák. Egyes fajok még a nőstények által termelt feromonokhoz hasonló illatanyagokat is termelni képesek. Ezek a trükkök arra késztetik az illető rovarfajok hímjeit, hogy megpróbáljanak párosodni a nősténynek vélt virágokkal és mindeközben beporozzák azokat.

Forrás: bfnpi.hu