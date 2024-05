Az interneten megtaláltuk a leírását, ez a rózsás akác, amelynek eredeti előfordulási területe Észak-Amerika délkeleti része. Manapság a világ egyéb részeire is betelepítették mint dísznövényt, azonban a rokonához, a fehér akáchoz hasonlóan ez a növény is megtelepedett az új helyek vadonjaiban. Feljegyezték, hogy a cseroki indiánok a rózsás akác gyökerét fogfájás csillapítására használták, s a szarvasmarháknak is adták orvosságként. Manapság elsősorban dísznövényként ültetik ezt a késő tavasszal, nyár elején nyíló, lilás, rózsaszín virágaival mindenkit elbűvölő kis fát, amely elsősorban a napos helyet igényli, de egyébként toleráns fajta.