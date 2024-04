Jó vitaminforrás

A friss levelek C-vitaminban, A-vitaminban és B-vitaminokban gazdagok, de bórt, káliumot, nátriumot, cinket, vasat, szilíciumot, magnéziumot, mangánt és rezet is tartalmaznak

Azon ritka növények egyike, amelyben D-vitamin is található. Gyökere a katánggyökér mellett a cikóriakávé másik alapanyaga, ezért tavaszi fáradtság ellen és roborálásra, méregtelenítésre is alkalmazható..

Csökkenti a vércukorszintet

Gyökerének magas az inulin tartalma, így vércukorszint-csökkentő hatása van. Régebben a leveleiből főzeléket is készítettek, míg a gyökerét vajon megpárolva fogyasztották. A szárított formája legalább annyira értékes, mint a friss növény.

Segíti az emésztését

A máj- és epebajok első számú gyógynövénye. Keserűanyag-tartalmánál fogva étvágygerjesztő, emésztésserkentő, epeműködést segítő, de különféle májbetegségek, gyomorbántalmak, epekő, gyomorsavhiány esetén is hasznát vehetjük. Májvédő hatásának köszönhetően, akár sárgaság kiegészítő kezelésére is alkalmas lehet. A frissen elrágott virágszár az epekövek oldásában lehet segítségünkre.

Bőrbetegségek kezelésére is kiváló

Cseranyag tartalma segíti a sebek gyógyulását, ekcéma, csalánkiütés, illetve bőrallergia esetén is alkalmazható. A virágszárban található tejnedvvel szemölcsöt és tyúkszemet kezelhetünk. Kovasav tartalma miatt jó hatással van a bőrre, hajra, körömre, külsőleg és belsőleg egyaránt. Ha a virágának forrázatát a fürdővízbe öntjük, vagy lemosóként használjuk, selymessé válik a bőrünk.

Nőgyógyászati problémák esetén is segíthet

Gombás hüvelyi fertőzések esetén ülőfürdő vagy hüvelyöblítő enyhítheti a panaszunkat. Hatékony lehet a magas ösztrogénszint csökkentésének kiegészítő kezelésében, az endometriozis kezelésében és a havi vérzés előtt jelentkező emlőfájdalom enyhítésében is segítségünkre lehet.

Hólyag- és vesebántalmak ajánlott a fogyasztása

Vizelethajtó hatása flavonoidjának köszönhető, így húgyúti panaszok, ödéma, vesekő, vesehomok esetén is hasznos lehet. Csipkebogyóval és tyúkhúrral együtt vesekőoldó teakeverék készülhet belőle.

