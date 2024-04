A lenti művelődési központban vasárnap 9 órakor kezdődik a 10. Lenti Táncverseny: 16 csoport 420 tagja 154 koreográfiát mutat be. A szervezők 13.45 órakor idén is közös táncra várnak mindenkit a rendezvénytéren. A nap során 14.45 és 20 órakor is lesz egy-egy eredményhirdetés.