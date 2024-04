Színes, otthonos, családias környezetben várja mostantól a tanulókat a könyvtár, ahol külön-külön zugot találhatnak maguknak a különböző korosztályok. Ott jártunkkor a második osztályos diákok éppen a nekik való játszó-, mesélő- és olvasósarkot vették birtokba, a hangulatos hely teljesen új része a bibliotékának.

- Ezen kívül társasjáték teret alakítottunk ki új asztalokkal és székekkel a felsősöknek, valamint a gimnazisták is egy otthonos olvasóteremben vehetik le az őket érdeklő könyveket – sorolta Tóth Gábor igazgató. - A könyvtár teljesen új padlózatot kapott, a kiszolgáló berendezéseket, bútorokat kicseréltük, valamint a világítást is modernizáltuk, mindenhol ledes fényt építettünk be. A munkálatokat az őszi és a tavaszi szünetre időzítettük, hogy ne zavarjuk a bibliotéka mindennapos használatát.

A második osztályos gyerekek a megújult könyvtár játszó-olvasó sarkában.

Fotó: Pezzetta Umberto

Az intézményvezető hozzátette, a fenntartó rend francia példája alapján alakították ki az inspiráló környezetet, amit külföldön közös információs térnek hívnak. Könyveket folyamatosan vásárolnak, amit különböző rendezvényeik bevételeiből is fedeznek. Takácsné Wachtl Orsolya informatikus könyvtáros mindegyik évfolyamnak tart könyvtár-pedagógiai, illetve kutatóórát.