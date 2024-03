Húsvéti üzenet a ZH olvasóinak Bázakerettyéről

Fotó: Födő Imréné Ani

A Béke utca régen a még különálló Kerettye egyetlen utcája volt, ahol él ez a szorgos közösség. A teret mindig a szokásoknak és az ünnepköröknek megfelelően díszítik fel. A karácsony és a farsang után most a húsvétra került sor, immár ötödik alkalommal. Próbálkoztak a halloween-nel is, amely csak a gyerekeknek tetszett, az idősebbeknek nem, mert ezt nem tartják magyar szokásnak. Így hát lemondtak róla.

– A régi hagyományok őrzésével azt szeretnénk megmutatni, hogy igenis lehet egy kis közösségben alkotni, és nem csak ülve várni arra, hogy történjen valami. Annyi szürkeség van a világban, amerre csak járunk, lehangolt emberekkel találkozunk. Minden ünnepi dekorációnkkal, vagy az olyan programokkal, mint a májusfa-kitáncolással, egy kis vidámságot szeretnénk vinni a mindennapokba. Öröm látni, hogy tetszik a helyieknek. A szálloda vendégei is rácsodálkoznak, farsangkor is szívesen fényképezkedtek a farsangi díszlet mellett. A húsvéti dekorációval a ZH olvasóinak is szép ünnepeket kívánunk – mondta el érdeklődésünkre Födő Imréné Ani.