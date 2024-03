Olvasónk, Császár Jánosné kertje tele van pitypanggal, másnéven gyermekláncfűvel. Ahogy írja: a látvány is gyönyörű, de főképpen az a szép benne, hogy a méhecskék is felfedezték. Szorgalmasan szedegetik belőlük a méznek valót, egyet sikerült is lencsevégre kapni.