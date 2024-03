A hóvirág és a tőzike után, most is fehér egyes erdőink alja, mert az avar fölött tömegesen nyílik a szellőrózsa, vagy anemóna, a boglárkafélék családjába tartozó virág. Hazánkban négy faja honos, a bogláros-, az erdei-, a berki-, és a hármas levelű szellőrózsa. Zalában jobbára a berki és az erdei szellőrózsa teszi szebbé erdőinket. De ez a virág polgárjogot nyert kertjeinkben is. A szakirodalomban így fogalmaznak: „Ha létezik olyan virágzó növény, amely minden típusú kertbe tökéletesen illeszkedik, akkor az a szellőrózsa. Ez a kedves kis évelő növény ugyanis szinte mindenhol jól mutat. Ezúttal az egerszegi vad változatát mutatjuk meg az Alsóerdőről.