A nyugállományú gyógypedagógus házaspárra a londoni átszállással együtt összesen 14 órás repülőút után Mexikóváros éjszakai fényei vártak. A világ egyik legnagyobb, 25 millió lakosú városa már a repülőgép ablakából is lenyűgöző látványt nyújtott.

– Először a metropolisz főterével ismerkedtünk – mesélte Paksa Tibor. – A hatalmas főtéren áll Latin-Amerika egyik legnagyobb katedrálisa, a Nemzeti Palota és itt találhatók Tenochtitlán, az azték főváros romjai. Innen egész napos kirándulásra indultunk a Sierra Madre hegyein keresztül Taxcóba, az ezüst városba, de előtte megálltunk a mexikóvárosi olimpiai stadionnál és a mozaikokkal borított egyetemi könyvtár épületénél. A stadion előtt emlékeztünk az 1968-as olimpiai játékokra, magyar sportolóink sikereire is. Taxcót az ország egyik legszebb városának tartják, amely a gyarmati korban ezüstbányainak köszönhette gazdagságát. Természetesen volt lehetőség ezüst ékszerek vásárlására és helyi italok kóstolására is. A várost kanyargós utcácskái mentén fehérre meszelt házai miatt „Fehér városnak” is nevezik. Santa Prisca temploma igazi mestermű.

Az utazás következő állomása Puebla, az ország negyedik legnagyobb városa volt.

– Amíg ideértünk, láttunk 5 ezer méter magas hegycsúcsokat, füstölgő vulkánt – folytatta. – Óvárosa megőrizte gyarmati jellegét. A katedrális, a Szent Domonkos templom, a Rózsafüzér kápolna, a művésznegyed mind megnyerő. A színes házsorok miatt a helyet „Színes városnak” hívják. Ezután újabb nap és újabb élmények vártak. Teotihuacán ezer éves „türelemmel” várt ránk. A romváros lenyűgözte az ide látogató turistákat. Minden mexikói körutazás kötelező programja, csodálatos, sőt, megható látványt nyújt a Hold 46 méteres és a Nap 65 méteres piramisa, de sétáltunk a Holtak utcáján is. Megtekintettük még a Guadalupei bazilikát, az amerikai kontinens leglátogatottabb zarándokhelyét.

Paska Tibor beszámolóját a Nemzeti Antropológiai Múzeum látnivalóival folytatta, mely Földünk egyik leggazdagabb régészeti gyűjteménye. Láthatók itt a Kolumbusz előtti közép-amerikai civilizációk kincsei, ám – nem is véletlenül – Kolumbusz szobrát már eltávolították.

– Itt búcsú vettünk a fővárostól, s repülővel Méridába, Yugatán állam fővárosába utaztunk, majd a szavannával körülvett Uxmálba – mesélt tovább. – A maja romváros teljesen elvarázsolt minden látogatót: a Varázsló piramisa, az Apácazárda, a Teknősbéka háza, a Kormányzó palotája, a Nagy piramis látványa mind hálás fotótéma. A forró kövek között leselkedő leguánok látványa pedig azt juttatta eszembe, hogy jó, hogy nem akkoriban éltünk ezen a vidéken. Mérida sok épülettel büszkélkedhet, a Montejo sugárút szép házai, elegáns főterei, pálmafái, kaktuszai élményszámba mennek. Következő nap újabb csodák vártak a Yucatán-félszigeten a maja indiánok falvai között. Izamalba a „Sárga városba” értünk, melyet azért neveznek így, mert minden épülete sárgára van meszelve. Ezután következett a kéthetes körutazásunk egyik fénypontja, a legismertebb maja város, Chichén Itza. A festői őserdőben megbújó romvárosnál kevesebb vérfagyasztó hely létezik a Földön. Az esőistennek bemutatott brutális emberáldozatok ma is döbbenetesek a piramisokat bámulva. Sajnos mindez hozzátartozik a maja korszak történelméhez…

Az utazás második felében Mexikó világhírű üdülőövezetébe érkeztek az utazók, a maja riviérára a Karib-tenger partján fekvő Cancúnba, ahol fehér homokos tengerpart és a leírhatatlanul szép smaragdzöld, világoskék, sötétkék víz keveredése teszi együtt a világ talán legszebb partvidékévé ezt a 35 km-es szakaszt.

– Részt vettünk még egy félnapos kiránduláson Tulumban, a maja romváros vonzerejét fekvése adja, a Karib-tenger fölé emelkedő 25 méter magas El Castillo épületével. Itt fényképezkedtünk maja indiánokkal. El kell mondani, hogy az út alatt mindenhol kedves vendéglátókkal találkoztunk, akik mosolyogva, szívesen fotózkodtak velünk, de még a fegyveres kommandósok is készségesen álltak össze egy képre feleségemmel. Minden településen tágas terek vannak, mert szeretnek együtt lenni. Mexikóban muszáj még a sportról is írni, hisz ez az egyetlen ország a világon, amely 2026-ban harmadik alkalommal rendezhet labdarúgó-világbajnokságot, de rendeztek már olimpiát és a Forma–1 is hihetetlenül népszerű. Nem véletlen, hiszen Sergio Pérez autóversenyzőt mindenhol bálványozzák. A piacokon fényképeztünk ismert és ismeretlen gyümölcsöket, zöldségeket, kaktuszok sokaságát láttuk. Kóstoltunk tequilát számtalan változatban, illetve a karibi-mexikói konyha változatos a csípős ételeit.

Paksa Tibor híres arról, hogy mindenről statisztikát készít és ezeket fejben is tartja, a mexikói úttal világjárásuk negyedik földrészén az 52. országba jutottak el, s innen is csak így szép emlékekkel tértek haza.