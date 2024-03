Az időjárás kedvezett a medvehagymának, szinte harsogóan zöld az erdő, amerre a növény kibujt a földből. Kedvenc medvehagyma-erdőnkben, az egerszegi csácsi-hegyi Horhosok útja mentén jól láthatóan újabb erdőrészeket foglalt el a növény, amely nemcsak hagymája, hanem virága révén is terjeszkedik. Az idén azt is felfedeztem, mikén hajtottak ki sarjai a sárga szellőrózsás telepeken, a kis virágok között. Az érvényes törvényi szabályozás szerint magánszemély naponta, saját felhasználására legfeljebb 2 kilónyit gyűjthet nem védett erdőkben, viszont a természetvédelmi területen a gyűjtése tilos.

A medvehagyma egyszikű növény, az amariliszfélék családjába tartozó faj. Nevét a barnamedvéről kapta, mert az a növényt még a föld alól is kiássa, de a vaddisznók is kedvelik. A medvehagyma ízletessé teszi az ételeket, de kedvezően hat a gyomorra, a bélrendszerre, krónikus hasmenés és szorulás ellen is jó. A szédülést, fejfájást enyhíti, a magas vérnyomást csökkenti, tisztítja a vesét és a húgyhólyagot, elősegíti a vizelet ürítését, tisztítja a vért. Természetes antibiotikum.