Zalaegerszegen, a VMK Cafféban szombaton 20 órától a grunge-rockot játszó temesvári 8LightMinutes, majd az Esti Kornél ad koncertet. A Mimosa Lounge péntek esti partiján az idei Örvényesvölgyi Fesztivál egyik sztárvendége, Morros Madrone lép fel. Az Angels Clubban szombaton Mihályfi Luca és Danksess szórakoztatja a közönséget. A Mama Africában szombaton Andy Sole, Dope és Gomez keveri a zenét. Nagykanizsán, a Kanizsa Clubban szombaton a Zero bulizenekar játszik. A Plakátház Kultúrkocsmában szombaton a CandyMen Duo zenél. Keszthelyen, a No.1 Szalonban szombaton Sterbinszky, Major és Fisher áll a lemezjátszók mögé. Zalatárnokon, a Koktél Presszóban szombaton az Xtreme bulizenekar lesz a vendég. Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben pénteken és szombaton is megrendezik a Colors of Rhythm elnevezésű zenés programot, amelyben a muravidéki zeneiskolák ütőegyüttesei, valamint olasz, szerb, belga és szlovén felnőtt ütőhangszeresek működnek közre.