Az emléktúrát megelőzően Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester mondott rövid köszöntőt. Ebben úgy fogalmazott: a márciusi ifjak hittek abban, hogy joguk van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz és a szabadsághoz, s ezen eszmék elfogadtatásáért akár az életüket is képesek voltak feláldozni. Azt is kiemelte: ahogy 1848-ban képes volt összefogni a nemzet, ugyanúgy egységre van szükség ma is a fejlődés érdekében, legyen szó az országról, vagy annak egyes településeiről.

A polgármester a túra kapcsán lapunknak annyit mondott még, hogy minden évben más és más útvonalat választanak, ezúttal Murarátkát jelölték meg úticéljuknak.