Ezek közül kiemelte például a Kóstold körbe!, valamint a különféle borászati programokat, mint a Balaton bor és a Hegybor kiválasztása, mely Szentantalfán, a Dobosi Birtokon történt. Megjegyezte, céljuk a tizenkét hónapos Balaton népszerűsítése. – A Balaton nagyon izgalmas turisztikai desztináció, amit szeretnek az emberek, gyönyörű helyszín egész évben. Ahogy mondjuk: „Szeretnétek ti úgy nyaralni, ahogy mi dolgozunk!” – fogalmazott az elnök.

Pach Gábor, a Balatoni Kör új elnöke a Hidegen Légió tagjaként minden évben hajózik a Balatonon télen is.

Fotó: Kovács Erika/Napló

Hozzátette, télen lehet korcsolyázni a vízpartnál, vagy akár kerékpározni, túrázni mesés környezetben, futóversenyeken is részt venni. Emellett lehet vitorlázni a Hidegen Légióval, társasággal vagy egyedül, és további számtalan program közül lehet választani. Kitűnő vendéglők és borászatok kínálják a magas minőséget képviselő termékeiket. Azt nem lehet mondani, hogy alszik a régió, ezt jelzi a vendégéjszakák száma is, amely bár elmarad a nyáritól, de így is jelentős. Mindig lehet érdekes programot találni, át lehet menni a másik partra is, ahol más és új környezet fogadja az embert. Az kérdés, hogy a Csipkerózsika-álmot hogyan lehet túlélni, mert a Balatoni Kör tagjainak nagy része egész évben működik, megtartja a dolgozóit, mely rengeteg kiadással jár. Pach Gábor sajnálja és nem tudja az okát annak, hogy a balatoni emberek miért nem járnak a helyi vendéglőkbe, kávézókba, cukrászdákba, kulturális eseményekre.

