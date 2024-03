A magyar termelői méz minden fajtában és kiszerelésben kapható volt az I. Söjtöri Mézes Napon. Akác, bársonyfa, repce, málna, hajdina, virág, gesztenye, facélia és még sorolhatnánk, attól függően, hogy a szorgos méhecskék melyik növényfaj nektárját gyűjtötték össze, és dolgozták fel. Ez színárnyalatukban is megnyilvánult. A standokon lépszelettel töltött, dióval megrakott, gyömbérrel ízesített, mákkal megbolondított mézek is sorakoztak. Nemkülönben méhviaszból készített termékek: gyertyák, érmék, állatfigurák, húsvéti tojást formázók. A méz a természet édes ajándéka. S melyik felnőtt, pláne gyerek, ne szeretné az édes ízt. A söjtöri Csik Zsombor is örömmel kóstolgatott, aki édesanyjával, Csik-Horváth Barbarával érkezett a rendezvényre.