Április elsején nyitja meg kapuit a Kiscsehi szomszédságában található Budafai arborétum. A Zalaerdő Zrt. által fenntartott botanikus kert ugyan a képünkön is látható azáleák virágzásakor, azaz május környékén mutatja legszebb arcát, ám az év más időszakaiban is különleges látványt nyújt, hiszen jegenye-, mamut- és mocsárifenyő-állományainak köszönhetően egyedi növénytársulásokkal rendelkezik. Az arborétum áprilisban szerdán, szombaton és vasárnap 10 és 17 óra között, majd május elsejétől hétfő kivételével minden nap 10-től 18 óráig várja látogatóit. Ünnepnapokon ugyancsak nyitva tartanak, így akár húsvéthétfőn is ellátogathatunk a botanikus kertbe.