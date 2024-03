Kerkai Jenő emlékére

A rendezvény elején Bagó József egy Kerkai Jenőhöz köthető feszületet és fotót adott át Illés Ferencnek, az egyházközség elnökéhez, melyeket a Kerkai Házban helyeznek el. Ezt követően Fülöp András szervező mutatta be az előadókat a népes közönségnek, köztük a helyi Kerkai Jenő Általános Iskola érdeklődő diákjainak.

Bagó József (balról) adta át a korpuszt Illés Ferencnek a Kerkai emlékév alkalmából Csesztregen Fotó: Korosa Titanilla

Magyarként Afrikában

Dr. Székelyhidi László azzal kezdte az afrikai élménybeszámolót, hogy egykori tanítómestere hívására utazott ki Botswanába vendégoktatónak a fővárosi egyetemre.

Az ismeretlen világba való kiutazás miatt voltak kétségeik – folytatta -, de ismerőseik akkor már két éve ott éltek, ami biztos pontot jelentett. Fél éves ügyintést követően 2013 márciusában érkeztek meg Gaborone-ba, Botswana fővárosába.

Dr. Székelyhidi László professzor Botswanát mutatta be a csesztregi közönségnek

-Megérkezésünk idején választották meg Ferenc pápát, amit jó ómennek tartottunk – mondta dr. Székelyhidi László. - Botswana a Dél-Afrikai Köztársaság északi szomszédja, az ország területe akkora nagyjából, mint Franciaország, de nagyon alacsony a népsűrűség, a lakosságszáma hasonló, mint Bécs városáé. Az ország 85 százalékát a Kalahári-sivatag teszi ki. Az ország északi részén található az Okavango folyó, mely évente 11 milliárd köbmémet vizet szállít a sivatagba, amit az elnyel. Botswana őslakói a busmanok, 1961-ig brit protektorátus volt, s nem gyarmat. A függetlenné válásuk ideje a nemzeti ünnepük. Hivatalos nyelvük az angol, a helyi nyelv a szecvana, de más törzsi nyelveket is beszélnek. Ennek tanulásával is próbálkoztunk.

Séta az oroszlánokkal

A vetítéses előadás során dr. Székelyhidi László beszélt arról is, hogy csatlakozott a Gaborone-i "Christ the King" székesegyház kórusához, ahol kántor lett és magyar énekeket is tanított az énekkarnak. Bemutatták a helyi egyetemi lakónegyedet és számos sztorit elmeséltek. Beszéltek arról, hogy meglepően nagy választékkal találkoztak az élelmiszerüzletekben és ismert európai nagyáruházlánc boltja is megtalálható ott. Érdekes volt az is, hogy mikor megköszönnek a helyiek egy meghívást, nem mennek el a találkozóra, ami az európai embernek furcsa. Náluk ezt így szokás, ha mégis részt kívánnak venni egy összejövetelen, akkor több kérdést is feltesznek a meghívónak a programmal kapcsolatban. Botswanában benyomásaik szerint nagyon kedvesek és türelmesek az emberek, és az európaiakkal ellentétben soha nem sietnek, ezen szokásukat igyekeztek ők is átvenni.

Mihály Katalin és dr. Székelyhidi László az előadáson

Ezután fotókat mutattak kirándulásaikról, hisz felkeresték Zimbabwében a Viktória-vízesést, sétájukat az oroszlánokkal, de halásztak krokodilra, illetve elefánton is lovagoltak. Emellett jártak a Kilimandzsárónál, Mauritiuson és Tanzániában, Zanzibárban.