Mint minden városnak, Zalaegerszegnek is megvannak a nevezetességei, amit minden ide érkező vendégnek látnia kell. Ilyen például a Hevesi Sándor Színház, a Göcseji Múzeum, a kalandpark, a Mária Magdolna plébániatemplom. Megannyi teret, szobrot, épületet érdemes megnézni Zalaegerszegen. Ezekből mutatunk be most néhányat.