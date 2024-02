Az előadó nem ismeretlen a zalalövői közönség előtt, hiszen tavaly már tartott beszámolót szlovéniai utazásairól. Mint mondotta: a mindössze 160 négyzetkilométernyi területű Liechtensteinhez családi kapcsolatok révén kötődik, ennek köszönhetően járhatta be a monarchia területét. Vetített képes előadása során részletesen bemutatta a hercegség településeit, és természeti környezetét, illetve érintőlegesen szólt arról is, hogy az uralkodó családnak hol, mely európai államokban vannak még birtokai. Azt is elmondta: Liechtenstein nemcsak személyautóval, hanem tömegközlekedéssel is elérhető. Repülőtere ugyan nincs, de svájci leszállással autóbusszal, vagy újabban már vonattal is könnyedén átutazhatunk a miniállam területére.

Az előadáshoz kiállítás is társult, Paulovics Zoltán Liechtensteinről szóló fotói március közepéig tekinthetők meg a Salla Galériában.