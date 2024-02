Néhány hete még csak egyetlen szál tőzike merészkedett elő Zalaszabarban, a Kis-Balatont körülölelő erdősávban. Mára már semmi sem tarthatta vissza a társait, bátran bújtak elő a talajból és szőnyegként borították be az erdőt. Amerre csak a szem, illetve Takács Ákos olvasónk fényképezőgépének optikája ellátott, mindenütt megannyi tőzike fehérlett. A látvány még az okostelefon vagy a monitoron keresztül is kivételes élményt nyújt. Olvasónk a természet védelmét megőrizve nem árulta el pontosan a helyszínt, tehát most gyönyörködjünk így a bájos virágokban.

Fotó: Takács Ákos