Jellegzetes tünetei vannak

Az influenza néhány óra alatt ledönti az embert a lábáról. A klasszikus náthás tünetek mellé komolyabb panaszok is társulnak ilyenkor, mint a láz, a hidegrázás, a kimerültség, az izomfájdalom vagy a fejfájás. Ráadásul az influenzás beteg lassan gyógyul: maga a betegség kb. 10 napig tart, de a kimerültség még 2-3 hétig érezhető.

Szövődmények lehetnek...

Míg a nátha néhány nap alatt elmúlik, és többnyire nem veszélyes, addig az influenza szövődményei, főleg a kisgyermekeknél, az időseknél és a krónikus betegségben szenvedőknél, súlyosabb betegségeket is okozhatnak. A leggyakoribb a baktériumok okozta tüdőgyulladás, amely antibiotikumokkal kezelhető. Ritkán az influenza első tünete vírus által okozott vérzéses tüdőgyulladás is lehet, amely akár végzetessé is válhat.

Rossz időben alakul ki a járvány

A nátha és az influenza elsősorban télen üti fel a fejét, amikor a fűtött lakások száraz levegője kiszárítja az orrüreg nyálkahártyáját, megkönnyítve ezáltal a vírusok bejutását a szervezetbe. Ráadásul ilyenkor az emberek hosszabb időt töltenek el egy légtérben, ami szintén növeli a fertőzésveszélyt.

Körültekintéssel megelőzhető! A kritikus időszakokban érdemes betartani néhány alapszabályt.

1. Zsebkendőbe tüsszentsünk, így távol tarthatjuk a vírusokat a kezünktől.

2. Minél gyakrabban mossunk kezet, és lehetőleg ne nyúljunk az arcunkhoz.

3. Gyakran szellőztessünk, így kevesebb vírus marad a légtérben.

4. Kerüljük a szoros kapcsolatot a betegekkel, ha kell, viseljünk maszkot.

5. Ne puszival üdvözöljük a többieket.

6. Azokat a tárgyakat, amelyeket sokan megfognak (kilincsek, csapok, villanykapcsolók) gyakran töröljük át alkoholos fertőtlenítővel.

Az oltás védelmet nyújt

Az influenza elleni védőoltás elsősorban az ötévesnél fiatalabb gyerekeknek, a terheseknek, az időseknek és a hat hónaposnál idősebb, krónikus betegségben szenvedő babáknak ajánlott. Ezzel nemcsak önmagunkat, hanem a környezetünket és a hozzátartozóinkat is óvjuk a betegségtől. A védőoltás, mivel elölt vírust tartalmaz, nem okozhat influenzás megbetegedést. Mellékhatásai enyhék, legfeljebb hőemelkedés, a beadás helyén pedig fájdalom vagy duzzanat, bőrpír jelentkezhet.

Többféle oltás létezik

Ha igazán biztosra szeretnénk menni, a szezonális és a pandémiás vírus ellen is kérhetünk oltást. A tünetekből ugyanis nem derül ki, mitől betegedtünk meg, hiszen laboratóriumi teszt nélkül nehéz megkülönböztetni őket egymástól. Míg korábban a H1N1 vírus okozta betegséget nevezték újinfluenzának, idén a AKTUALIZÁLNI, amikor kiderül vírustörzs ellen lehet kérni megelőző oltást. A vakcina akkor sem ártalmas, ha a szervezetben már kialakult bizonyos fokú védelem a vírus ellen, áll az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) közleményében.

További tudnivalók és a teljes cikk ITT olvasható, a mindmegette.hu portálon.