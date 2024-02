A Zalai Földrajzi Társaság programjait továbbra is három kategória szerint szervezik: a leggyakoribbak a földrajzi – főképpen egzotikus utazásokról, úti élménybeszámoló jellegű – előadások, amelyeket Zala vármegye mindegyik jelentősebb központjában szeretnék szervezni. Egyelőre Egerszegen, Szentgróton és Keszthelyen hirdetnek már fix időponttal előadásokat, de az év későbbi hónapjaiban Kanizsán és Letenyén is terveznek hasonló eseményeket lebonyolítani. Valamennyi előadás ingyenes!

Ezek közül március 8-án Zalaegerszegen, a Zrínyi Gimnáziumban röviden felelevenítik a tavalyi év legsikeresebb pillanatait, majd részletesen, képekkel színesítve mutatja be dr. Gyuricza László, a MFT Zalai Osztályának elnöke, habil. egyetemi docens az idei külföldi tanulmányútjuk programját. Végül pedig egy egzotikus világról, Délkelet-Ázsia rendkívül gyorsan fejlődő országáról, Vietnámról lesz egy rövid útiélmény-beszámoló.

Keszthelyen április 8-n, hétfőn a Balatoni Múzeumban 18 órától tart előadást dr. Gyuricza László Vietnámról, Zalaszentgróton pedig május 24-én, pénteken 18 órától a művelődési házban az Észak-Afrikától Madagaszkárig című beszámolóval várja az érdeklődőket.

A diákok számára újra, immár 14. alkalommal szervezik meg A Hód Napja természetjáró akadályversenyt és gyalogtúrát Iklódbördőcén, a Hód tanösvényen. A verseny a tervek szerint május 31-én lesz.

S nem utolsósorban az idén is szervez a társaság külföldi tanulmányutat, ahol a természeti aktív kalandok párosulnak kulturális élményekkel és kellemes gasztronómiai élvezetekkel. Természeti és építészeti csúcsok Észak-Itáliában címmel június 23. és 26. között tervezik az utat a Garda-tóhoz, ahova korábban már szerveztek kirándulást, de a mostaniban többnyire teljesen új programok szerepelnek: legkiemelkedőbb a fél-egész napos gerinctúra a Monte Baldón, de a Grotta Gigante cseppkőbarlang – amelybe a római Szent Péter-bazilika is beleférne – is óriási természeti élmény. Továbbá két olyan városba látogatnak el a résztvevők, amely egészen különleges: a tudatosan tökéletesre tervezett reneszánsz város Palmanova és a világhírű építőmester, Palladio városa Vicenza lesz az úti cél. Mindkettő UNESCO Világörökség. De emellett még jó néhány kellemes élmény szerepel a tervben. S természetesen strandolni is lehet a szállás Garda-tavi strandján.