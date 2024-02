Zala vármegyéből elsőként nevezett a Tündérszépek 2024 szépségversenyre a nagykanizsai Vadász Laura. A 26 éves hölgy ismerős lehet olvasóinknak, hiszen 2022-ben már bekerült a mezőnybe. Nagykanizsán, az Ady utcában az 1-es számú posta ügyfélszolgálati ügyintézőjeként dolgozik immár öt éve.

– Az eredeti szakmám fodrász, de vállalkozóként nehéz lett volna az indulás, ezért váltottam – mesélte. – A nővérem akkoriban éppen a postán dolgozott, ő ajánlott be, amiért a mai napig hálás vagyok neki. Szerencsére változatosak a napjaim, sok emberrel találkozom, ha az ablakban szolgálok ki, de gyakran a főpénztárban is számítanak a munkámra.

A bájos, mosolygós Laura 178 centiméter magas, s gyakran hallotta a családjától, barátaitól és ismerőseitől is, hogy a modellszakmában lenne a helye. Fotózták már stúdióban, kedveli a pózolásokat, olyankor nagyon elemében van. Bár magától soha nem jelentkezett volna két éve, de a környezete biztatására belevágott és nem bánta meg. Ugyan akkor helyezést nem ért el, de sok tapasztalatot szerzett.

– Az idén viszont szeretnék előrelépni. A Tündérszépek 2024 versenyben eddig a természetes szépségnek adtak teret, az számított, kinek van tündéri kisugárzása – fogalmazott. – Remélhetőleg az idén is így lesz, alig várom az áprilist, hogy elkezdődjön a verseny.

Borbély Vivien a valódi nőiességet hirdeti azzal, hogy nevezett

A 21 éves nagykanizsai Borbély Vivien február elején már olvasta a Tündérszépek 2024 szépségverseny kiírását, de csak egy héttel később döntött a jelentkezés mellett. Az egyik hipermarket parfümüzletében eladóként dolgozó lányt érdekli a fotózás, már 17 éves kora óta gyakran pózol a fényképezőgépek előtt. Amolyan hobbimodellnek tartja még magát, de tavaly szeptember óta többféle projektben szerepelt, még hajszínt is váltott az egyik feladat miatt.

– Megtetszett ez a világ, szívesen állok a kamera elé, szeretem a közös munkákat a fotósokkal – mondta Vivien. – Megmondom őszintén, szeretnék berobbanni a köztudatba. A fényképekről is kiderül, hogy nem egy topmodell alkatú lány vagyok, inkább a nőies világot képviselem, akikből kevés van. Viszont szeretnék kiállni magamért, hiszen a természetes kisugárzás mindennél többet ér. Itt az idő, hogy az átlagos testalkattal rendelkező lányok is nevezzenek, és megmutassák az igazi arcukat. Kilépnék a komfortzónámból és akár másik fotósokkal is dolgoznék együtt, vannak ötleteim és terveim a jövőre nézve.

Vivien a munka mellett a fővárosi Színház és Film Intézet felnőttképzésében fodrász-, smink- és maszkmesternek tanul.

Kovács Krisztina szeretné kipróbálni magát a szépségversenyek világában is

Ugyancsak életében először szerepel szépségversenyen a 20 éves kehidakustányi Kovács Krisztina. A 20 éves lány a korábbi években is felfigyelt már a Tündérszépek felhívására a zaol.hu oldalon, de eddig még nem indult. Egészen mostanáig, amikor beadta a jelentkezését. Korábban több modelliskolát felkeresett, viszont a tanulás miatt nem vállalta be, most viszont örömmel nevezett.

– Annyira tetszik ez a világ, imádok pózolni a fényképezőgépek előtt – fűzte hozzá Krisztina. – Jelenleg a fővárosban mérlegképes könyvelőnek tanulok, de szeretném kipróbálni magam a Tündérszépek 2024 versenyen, hiszen kizárólag jó dolgokat hallottam róla.

