Két madáretetőt is feltettünk a fára, s rendszeresen megrakjuk napraforgóval. A cinkék, lévén hogy a fában tanyáznak, rendre ráröppennek az etetőre, kikapnak egy-egy szem napraforgót, s elsuhannak. A tengelicek nagy csapatban jönnek, rátelepednek az etetőkre, s nem engedik a közelükbe a többi madarat.

Cinegék a fa etetőn

Fotó: Győrffy István

Megjelennek a zöldikék és a vörösbegyek is, megküzdenek betevő magokért. Sok szemet levernek a fa alá, ahol meg a rigó az úr. Néha leszáll mellé egy-egy gerle is, de neki a rigó nem hagy nyugtot, nem engedi, hogy ő is csipegessen... Aztán minden kezdődik elölről, reggel megrakom az etetőt…