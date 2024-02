Amerikát sokkból ébresztette a négy gombafej

Ráadásul a zenetörténelemből ismert: ugyanezzel a címmel kiadott kislemez három nap alatt negyedmillió példányban kelt el, s 1964. február 1-jén már vezette a Billboard listáját. Ekkorra Nagy-Britanniában már több mint egy éve imádták a négy gombafejű újszerű muzsikáját, mire az együttes zenéje felkeltette az amerikaiak érdeklődését. Az USA ekkor élte át történelmének talán egyik legnagyobb traumáját: 1963. november 22-én meggyilkolták a rendkívül népszerű John F. Kennedyt. Ekkor a veszteségét feldolgozó Amerikában megszólalt egy dal, amely szeretetet, örömet és vigasztalást nyújtott. Ráadásul a Beatles a következő napokat a tengerentúlon töltötte. Február 9-én és 16-án lépett fel az Ed Sullivan Show-ban, az első adás addig példa nélküli, 73 milliós nézettséget hozott.

Közbe szólt a mesterséges intelligencia

A Beatles tavaly pedig megjelentette legutolsó dalát, a Now And Thent címmel. Szintén az interneten elérhető történet szerint a dal demóverzióját 1977-ben vette fel otthon egy zongorával John Lennon, és kazettára rögzítette - befejezetlenül. A For Paul címkével ellátott kazettát Yoko Lennon halála után Paul McCartney-nak ajándékozta. Erről készült el később a Free as a Bird és a Real Love (1995), de a harmadikat, a Now And Thent mostanáig nem fejezték be. Utóbbi minőségét a tagok rossznak találták. Viszont erre most lehetőség nyílt: a mesterséges intelligencia segítségével javították fel (nem helyettesítették!) Lennon hangját, illetve az azóta szintén elhunyt George Harrison játékát is ez mentette meg. McCartney és Ringo Starr pedig újra feljátszották a szükséges részeket.

A Gyűrűk ura rendezőjével klip készült

Az új, egyben legutolsó Beatles-nóta, a Now And Then ráadásul videóklipet is kapott. Nem más rendezte, mint Peter Jackson, aki A Gyűrűk Urát is filmre vitte, és ő jegyzi a 2021-es Beatles: Get Back dokumentumfilm-sorozatot is.

Az I want to hold your hand:

Now And Then: