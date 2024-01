A dalmát származású világutazó évekig tartó barangolás során járta végig Ázsia távoli tájait. Kalandos élettörténetében kettős kerek évforduló a 2024-es esztendő: 770 éve, 1254. szeptember 15-én születtet, s 700 éve, 1324. január 8-án hunyt el. Oda-vissza bejárva a Selyemutat, huszonnégy év alatt 30 ezer mérföldet, több mint 48 ezer kilométert tett meg, ha egy mérföldet 1609 méternek vesszük. Marco Polo emberfeletti teljesítményével a Földet is bőven megkerülhette volna a 40 ezer kilométer hosszú Egyenlítő mentén.

Kaland veszély, ármány, fogság és tragédiák - a címlap ígérete szerint

Mesés tapasztalatairól magyarul is hozzáférhető könyvben számolt be. A kötet több kiadást ért meg Vajda Endre (1914-1987) költő, esszéista veretes fordításában, aki először 1950-ben örvendeztette meg az olvasókat e művel, legutóbb 2005-ben adták ki. A 725 éve született útleírás a mai napig felkelti az olvasók széles körének az érdeklődését, miközben tartalmát minduntalan geográfusok, történetírók, közgazdászok, művészettörténészek vizsgálják, sőt az olyan speciális szaktudományok képviselői is figyelemmel kísérik, mint amilyen az orientalizmus, a sinológia vagy a mongolisztika.

Kolumbusz Krsitóf széljegyezetei a Polo kötet margóján

A legendás Marco Polo majd negyedszázados Odüsszeiájának megörökítésében Rusticiano da Pisa könyvmásoló-író volt a segítségére, a világutazó neki mondta tollba tapasztalatait börtönben, „Jézus születése utáni 1298. esztendőben.” A kötet szokatlanul terjedelmes, majd húszoldalas Prológusában ajánlásként így ír a 13. századbeli „szerzőtárs:” „Nagy fejedelmek, császárok és királyok, hercegek és márkik, grófok, lovagok, polgárok és minden rangú népek, kik tudomást kívántok szerezni az emberek különféle fajtáiról és a világ eldugott tájékainak furcsaságairól, az ottani erkölcsökről és szokásokról, vegyétek és olvassátok ezt a könyvet! Mert mindenféle csudálatos dolgot találtok benne.” Az egykori proponáló kitér arra, hogy a feljegyzésekben olyasmiről is szó esik, amit nem láthatott ugyan az emlékező, „de ezeket szavahihető és idézésre méltó emberektől hallotta”.

Ararát hegy, ahol a világutazó szerint Noé bárkája megfeneklett

A leírtakat Marco Polo átnézte, majd latinra és más nyelvekre is lefordították, így a „négykezes munka” idővel a szó nemesebb értelmében bestsellerré, azaz üzleti sikert hozó könyvvé válhatott. A mű Livre des merveilles du monde (A világ csodáinak könyve) címet kapta, amiből kérőbb Il Milione (A millió) lett olasz változatban, ami az élmények sokaságára utal, ám a rosszmájúak ennyi tévedést vélnek felfedezni benne.

Sivatagi karaván tevékkel

A majd négyszáz oldalt kitevő kötetben szó esik arról, hogy a vállalkozó szellemű kalmárivadék miként jutott Kubiláj mongol nagykán udvarába, ahol az uralkodó bizalmi embere lett. Ebben a minőségében bejárta a kor leghatalmasabb császárságának a tartományait, országait, királyságait, fejedelemségeit, már akkor milliós városait. A vállalkozás emberfelettisége, az ismeretlen földek lenyűgöző tálalása avatja a művet minden idők egyik legérdekesebb olvasmányává. A kereszténység Bibliája és az iszlám Koránja után ezt tartják a világ harmadik legnagyobb példányszámú kiadványának.

Kubilaj nagykán a fejedelmek fejedelme

A 14. századtól Polo elbeszélései szolgáltak alapul a Távol-Kelet földrajzának a megismeréséhez, az Ázsia-térképek elkészítéséhez, aminek más utazók is hasznát vették. A leírtak Kolumbusz Kristófot (1451-1506) is annyira megihlették, hogy szerette volna meglátogatni a világ ezen részét. A sevillai Columbiana-könyvtár féltve őrzött kincse a Polo-kötet (az Il Milione), amelynek lapjait a genovai születésű Kolumbusz látta el kézzel írott széljegyzetekkel, s vitt magával a tengeren túli felfedező útjára.

Arany útlevél mongol felirattal,Az örök Mennyország erejével. Legyen szent a császár neve

Az útibeszámolóban több bibliai helyről is szó esik. Így a dél-indiai Mábár tartományról, amelyről Polo azt tartotta, ott halt vértanúhalált Szent Tamás – amire nincs pontos bizonyíték. Ami tény: a hitetlen jelzővel illetett – valójában töprengő, kétkedő – apostol Krisztus után 52-ben érkezett a hinduk közé, hogy terjessze a keresztény örömhírt, s 72. július 3-án mártírként hunyt el Mylaporban; egykori temetkezési helyén épült a Santhome katedrális.

Korcsula kedvelt turisztikai célpont lett

A Szentírást érintően egy másik fejezetben Ádám ősapánk és párja, Éva édenkertjét Ceylon (ma Sri Lanka) festői hegyére teszi a „mesélő”. Az ottani Ádámhegy három világvallás – a muzulmán, a katolikus és a judaizmus – szent helye. Polo e szépséges helyen vélte látni a földi paradicsomot, ám kérdéses, hogy az valóban itt lehetett? Maradva a bibliai témaköröknél: a világutazó Ararat hegyen, a török-örmény határ közelében jelölte meg azt a magaslatot, ahol Noé bárkája megfeneklett az özönvíz idején.

Rabláncon Marco Polo, aki a kalandregények írójaként számontartott fogolytársának diktál

És itt van még számos más érdekesség! Például az indiai dió (a kókusz). Ennek értékéről a világutazó állítja: „egy zsákra valóért házat lehet venni Velencében.” Figyelmét a hajók is lekötötték, akárcsak a katamaránok. E vízi alkalmatosságokat Indiában a tamilok az 5. század óta ismerik. Eredeti nevük „kattumaram”, ami egymáshoz rögzített rönköket jelent.

Tovább lapozva ezt olvashatjuk a szokásokról, erkölcsökről: „A városok népe különös szokást követ a házasságban; rögtön elmondom milyet. Az ország egyetlen férfija sem venne feleségül semmi áron olyan lányt, aki szűz, mert azt mondják, a nő semmit sem ér, amíg nem volt jó néhány férfinak ágyastársa”. Másutt viszont ennek ellenkezőjéről beszél, a szüzesség értékét magasztalja, sőt annak praktikájáról is szól, hogy az arra felhatalmazott asszonyok miként győződnek meg az érintettek érintetlenségéről, tisztaságáról, ami a lehető legjobb ajánlólevél a házasság előtt.

Polo állítólagos szülöháza Korcsulán, ma műzeumként szolgál

Polo majd negyedszázados bolyongása 1271-ben kezdődik. Ekkor 17 éves. Apja és nagybátyja, akik korábban, 1261 és 1269 között már sikerrel megfordultak a messzi keleten, úgy döntöttek, visszatérnek a mongol nagy kánhoz. Az útra az ifjúvá serdült Polót is magukkal vitték, akinek ez lett az életiskolája. Hormuzig könnyen eljutottak. Itt azonban a hajók minőségéről Polo úgy vélekedett, hogy azok „inkább voltak kókuszból font kötelekkel összevarrva, mintsem szögelve”. Ezek után a trió inkább a szárazföldi út mellett döntött, mégha azt embert próbáló sivatagok is szegélyezték.

Átkeltek a Pamír fennsíkon és a Takla-Makán sivatagon, a Sárga-folyó medencéjét követve, négyévnyi megpróbáltatások után, 1275-ben értek a Pekingtől 300 kilométerre északra fekvő Shangtuba, ahol Kubilaj nyári palotája állt. A település nevének jelentése: Felső főváros. A fejedelmi lakot a „valaha volt legnagyobb” jelzővel illette Marco. Az építmény falait arannyal és ezüsttel vonták be, s aranyozott sárkány-szobrokkal díszítették. Pompás parkjait mindenféle egzotikus állattal népesítették be.

Poloék útja. Kék színnel apja és nagybátyja első útja, piros amit hármasban tettek meg és zöld Marco Polo követi megbízatásának hely

Az ekkor huszonegy éves Marcót (1275-ben) Kubilaj (1215–1294) elé vezették. Az ifjú, elnyerve a Mongol Birodalom nagykánjának a bizalmát, fontos feladatokat kapott tőle. Folyamatosan, 17 évig a birodalom fejének a szolgálatában állt, amolyan utazó nagyköveti tisztséget látott el. Új hazájában a kereskedőivadék a talpraesett emberek ügyességével állja meg a helyét. Nyitott szemmel járva a számára újdonság erejével ható földön, számos olyan információval tud az uralkodónak szolgálni, amelyet a kevésbé mozgékony mongol-tatár diplomaták észre sem vesznek. Érdemei elismeréseként Polo (1277-ben) a káni magántanács tagja lett.

Szabad mozgásában és megbízatásainak teljesítésében segítségére volt az aranytábla, amelyet a nagykántól kapott. Ezt mai kifejezéssel a fejedelem nyílt parancsának vagy menetlevelének nevezhetjük. A tenyérnyi, téglalap alakú alkalmatosságot átlyukasztották, hogy zsinórra fűzhető és nyakba akasztható legyen. Mindkét oldalán mongol nyelvű felirattal látták el, rajta a kán utasításával, mely szerint „tilos a viselőjét megölni”. Az arasznyi tábla tulajdonosa szabadon járt-kelt a birodalom egész területén, ahol mindent megkapott, amire szüksége volt.