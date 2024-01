KOS

Most aztán igaz lesz a mondás, hogy az nevet, aki utoljára nevet! Sok kihívással kell ugyanis megküzdened a következő esztendőben, de végül az élet és az eredmények téged igazolnak majd az éves horoszkóp 2024 szerint. Kiemelt időszak az április 30. és június 8. közötti periódus, amikor bolygód, a Mars felpörget téged és az eseményeket. Ennek ellenére jól tennéd, ha nem kezdenél kapkodni, most tényleg megéri türelemmel kivárni! A szerelemben a nyár hozhat komoly fordulatot.

BIKA

Nagyon szerencsés évnek nézel elébe a 2024-es éves horoszkóp szerint. Május 25-ig a Jupiter a jegyedben áll, de utána sem lesz okod a panaszra. Izgalmas fejlemény várható, amikor április 21-én a Jupiter az Uránusszal együtt áll, ekkor ugyanis a környezeted számára meglepő döntést hozol. Valójában régóta érik ez már benned, de ekkor lesz bátorságod meg is lépni. A személyes céljaidban és a párkapcsolatodban is a fejlődés éve ez, szintet lépsz/léphettek együtt.

IKREK

Igazán izgatottan várhatod az új évet, hogy mi mindent hoz neked a jegyedbe lépő Jupiter: nos, annyit elárulhatunk, hogy csupa jót! Május 26-án lép be a jegyedbe, és több területen is csodákra számíthatsz: szerelem, család, ingatlan ügyek, karrier, pénz, egészség. A párkapcsolatban eljegyzés, esküvő is szóba kerülhet, munkában nagyon komoly előrelépés. Az biztos, hogy nagyon sorsfordító lesz számodra ez az esztendő.

