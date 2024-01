A helyi Nemzedékek Összefogása Egyesület és az egervári székhelyű Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete közös szervezésében Házi levestészta-készítés régen és ma címmel hívták meg az érdeklődőket a hagyományápoló találkozóra.

Simonné Kapocsi Zsuzsa (elárulta, hogy hivatalosan Magdolna, de csak papíron használja ezt a keresztnevet) és Blaskovics Lászlóné paprikás krumplit főzött ebédre

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Mint a nevünkben is kiemeltük, szeretnénk összefogni a nemzedékeket, így rendezvényeinken rendre részt vesznek a nagyszülők, a szülők, a gyerekek, az unokák, szóval minden korosztály a szenioroktól az óvodásokig, s ehhez igyekszünk olyan programokat szervezni, ami mindenkit érdekelhet – mutatta be közösségüket Kósáné Németh Klára, az alibánfai egyesület mindenese, kiemelve , hogy törekvéseikben mindig támogatóra találnak Blaskovics László polgármesterben és a település önkormányzatában – ezúttal is biztosították a tésztakészítés hozzávalóit: a falugondnoki busszal egyenesen a tüskeszentpéteri malomból szállították a lisztet.

Gaál Józsefné Kósa Dorkával közösen készítette a levestésztát

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Szeretnénk átadni a régi szép szokásokat a fiataloknak. Például együtt mentünk az Őrségbe, hogy ők is a helyszínen ismerjék meg a fazekasságot, a tökmagolaj-készítést. A gyerkőcöket elvittük Alsónemesapátiba a Balaton Birtokra, ahol nem csak a házi, az őshonos és a különleges állatokkal ismerkedhettek, de a kipróbálhattak régi játékokat is. Alibánfán egyébként minden rendezvénynek megvan a maga gazdája, felelőse, e téren aktív a polgárőrség, a sportkör, a farsangot például a dalkör szervezi – sorolta Kósáné rögtön megjegyezve, hogy az egész település roppant büszke a Lila Akác Dalkör szép sikereire.

Házi levesbetétek: balra a zuzorka, jobbra a csipetke

Fotó: Fincza Zsuzsa

Kapcsolatuk az egervári Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesületével 5 éves múltra tekint vissza. Voltak már közös rendezvényeik, savanyítottak együtt káposztát az Apáczai-VMK-ban, főztek is belőle az egerszegi piacon, ahol bárki megkóstolhatta.

Kósa Kevin Ruzsics Aladárnénak és Szabó Gyulánénak segít nagy buzgalommal a levestészta "gépi" nyújtásában

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Bár a kapcsolatunk már régi, mégis először, de remélhetően nem utoljára vagyunk Alibánfán – tette hozzá Tóth Ágnes, a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesületének az elnöke. – Hagyományőrző kapcsolataink egyre szélesednek, pár nap múlva például Szentpéterúrra megyünk kolbásztöltő versenyre, hagyományápoló vándorprogramunkat tartottuk már Vasboldogasszonyon, Zalaegerszegen, az idén Lakhegyre megyünk – minden rendezvényünk nyilvános, minden korosztályt szívesen látunk.

A masinák szereléséhez még jó volt férfi a háznál. A képen: Volner Jánosné, Kovács Miklósné és Herczeg Tamás

Fotó: Fincza Zsuzsa

Naná, hogy az ebéd is hagyományos volt: Simonné Kapocsi Zsuzsa és Blaskovics Lászlóné paprikás krumplit főzött jó sok kolbásszal - s míg a tészták száradtak, a nótaszóval múlatták az időt.

Fotó: Fincza Zsuzsa

A hagyományátadásra sem lehetett panasz, Bognár Józsefné például Serbán Kornéllal, Gaál Józsefné Kósa Dorkával, Olasz Lászlóné Kósa Zsókával és Kevinnel közösen készítették a levesbe való cérnametéltet.