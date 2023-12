1. VÁSÁROLJ KEVESEBBET!

Az ünnepek előtt nagyon könnyű bedőlni a különleges ajánlatoknak és telepakolni a bevásárlókosarat minden földi jóval. Ha elérhető közelségben van a sok édesség, csoki és sütemény, nehéz ellenállni a csábításnak. Gondold végig, hogy mennyi szaloncukorra van szükséged, de azon is gondolkodj el, hogy szükséged van-e az újabb és újabb karácsonyi csomagolású csokikra, kekszekre.

2. CSAK AZT TARTSD MEG, AMIT IGAZÁN SZERETSZ!

Itt az ehető ajándékokra gondolunk elsősorban: ha olyat kapsz, ami nem igazán van ínyedre, ne bontsd fel és ne edd meg, hanem add tovább! Ha csak desszertet eszel, akkor is legyél jelen az evésnél: ha azt veszed észre, hogy nem élvezed a finom falatokat, hagyd abba az evést!

3. TARTSD AZ ÉTELT LÁTÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL

A vizuális jelek erősek: a túlevés gyakori kiváltó oka az, hogy az étel elérhető, látható közelségben van. Hagyomány, hogy karácsonykor a csoki, a különböző aprósütemények, a dió és a csipsz a dohányzóasztalon, a konyhapulton van. Ilyenkor sajnos akkor is eszünk belőle, ha nem vagyunk éhesek. Próbálj meg a testedre hallgatni, és csak akkor egyél, ha valóban éhes vagy.

4. KÉSZÍTS ÉTKEZÉSI TERVET AZ ÜNNEPRE

Ha az ünnepi időszakban jobban szeretnéd érezni magad, a családi, baráti találkozók, közös evések előtt nagyjából döntsd el, hogy mit és mennyit eszel vagy iszol. A munkahelyeden fogyassz inkább egészséges nassokat, és döntsd el, naponta mekkora adag csokoládét ehetsz meg büntetlenül. Ha a nagy, közös evéseknél hajlamos vagy többször is venni, vegyél kevesebbet a tányérodra! Étteremben három helyett válassz inkább csak két fogást, és mindenhol kerüld a nehéz, zsíros, rántott ételeket.

5. FILMNÉZÉS KÖZBEN IS LÉGY RÉSEN

Sokak számára a filmnézés a karácsony egyik fő programja: menekülés és kikapcsolódás a rohanós hétköznapok után. Ám a tévé vagy monitor előtti heverészés könnyen fulladhat ész nélküli evésmaratonba. Ezért a legjobb, hogy eltávolítasz minden ételt a szobából, és a főétkezéseknél pedig asztalhoz ülsz.

+1 EGYÉL SOK ZÖLDSÉGET ÉS GYÜMÖLCSÖT

Igyekezzen tartani a szokásos gyümölcs- és zöldségbevitelt karácsonykor is. Amikor más ízletes, kalóriadús ételek is vannak a közeledben, könnyű kevesebbet enni az egészséges ételekből. Persze jó érzés olyan ünnepi ételeket enni, amiket általában nem szoktunk, de próbálj ellensúlyozni, és egészséges köreteket fogyasztani. ékokra gondolunk elsősorban: ha olyat kapsz, ami nem igazán van ínyedre, ne bontsd fel és ne edd meg, hanem add tovább! Ha csak desszertet eszel, akkor is legyél jelen az evésnél: ha azt veszed észre, hogy nem élvezed a finom falatokat, hagyd abba az evést!

3. TARTSD AZ ÉTELT LÁTÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL

A vizuális jelek erősek: a túlevés gyakori kiváltó oka az, hogy az étel elérhető, látható közelségben van. Hagyomány, hogy karácsonykor a csoki, a különböző aprósütemények, a dió és a csipsz a dohányzóasztalon, a konyhapulton van. Ilyenkor sajnos akkor is eszünk belőle, ha nem vagyunk éhesek. Próbálj meg a testedre hallgatni, és csak akkor egyél, ha valóban éhes vagy.

(Forrás: mindmegette.hu)