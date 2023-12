Nagykanizsán, az Erzsébet téren pénteken 17 órától a Fatima Zumba mutatja be műsorát, majd Kurta Lilla énekel. Ezt tűzvarázs örömtánc és a Kanizsa Jam-műhely programja követi. 18.50-kor a Szikrák táncegyüttes lép fel, végül a Your Last Steps zenekar ad koncertet. Szombaton 17 órakor a Kanizsai Fiatalok Közössége, a Honvéd Kaszinó színjátszói és a Magic Ritmo karácsonyi műsorával kezdődik ugyanott a program. 18 órakor a Kanizsa és Pántlika néptáncegyüttesek lépnek fel, 19 órától Anett és Livi akusztikus műsorát tekinthetik meg az érdeklődők, majd a Deresedő Wild Gerlicék ad koncertet.