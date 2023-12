Mindezekhez hozzátette: a budapesti Mikulásgyár utolsó napjára időzítették azt a turisztikai programot, amelyben a jótékonysági akciónak helyt adó IX.-kerület nevezetességeit fedezhették fel a családok. A környéken játékokat, fürdőbelépőket, illetve cirkuszjegyeket rejtettek el, amelyeket azok a családok kereshettek meg, akik eljöttek a jótékonysági esemény helyszínére. A kampány érdekessége, hogy ugyanezt a kincsvadászatot megszervezik a téli Balaton körül is. Az akcióval arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy az iskolai téli szünet idején is érdemes a gyerekekkel egy-egy napra a Balatonra jönni. Mint azt a szervezők elmondták: Alsóörsön, Siófokon, Balatonkenesén és Balatonlellén rejtik majd el azokat a QR-kódokat, amelyeket beolvasva értékes nyeremények helyét kutathatják fel a családok. "A kincskeresős játékban azokat is meg szeretnék mozgatni, akik a Balatonon laknak, de eddig nem volt miért Budapestre utazniuk. Ők játékokat és olyan fürdőbelépőket kereshetnek a kincsvadászaton, amelyek segítségével ingyen juthatnak be több fővárosi fürdőbe. E mellett, a Római Strandon, januárban is nyitva tartó Lumina Christmas Parkba is eljuthatnak Füred Kapitány, a balatoni mesehős kincsvadászatán elinduló családok. . - nyilatkozta Éskovács Péter, az akció egyik szervezője.

Mint mondta: a turisztikai reklámok mindig csak arról szólnak, hogy mindenkinek érdemes a Balatonra utaznia, de arról csak ritkán olvashatunk a hírekben, hogy a Balaton körül található 41 település lakóinak is érdemes kampányokat készíteni, amelyben a régió távolabb eső részeinek feltérképezésére, de akár egy budapesti kirándulásra is fel lehet hívni a figyelmet. Ezt a kettős célt szolgálja a balatoni mesehős, Füred Kapitány karácsonyi kincsvadászatának ötlete, amelyet több játékgyártó és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) is támogat.

Mint megtudtuk, 2024. tavaszán is hasonló, nagyszabású húsvéti kincsvadászatot terveznek a szervezők. Az együttműködő partnereket már keresik, szeretnék elérni, hogy az akció legalább olyan nagyszabású legyen, mint a washingtoni tojáskeresés a Fehér Ház parkjában. Mint ismert: 1878 óta minden év Húsvét hétfőjén több ezer szerencsés szülő, gyermek gyűlik össze a Fehér Ház gyepén, hogy mesét hallgasson, játsszon, tojást gurítson. Szeretnék, hasonló élményben lenne részük azoknak a magyar családoknak is, akik 2024 húsvéti időszakában ellátogatnak a Balatonra -mondták a szervezők.