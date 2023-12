A zene gyógyító ereje ősi írásokban is megjelenik, de csak 1975-ben tudták elkezdeni műszeresen is vizsgálni a muzsika izomlazító, légzés- és pulzusszámcsökkentő képességét. Ma ezeknek a kutatásoknak köszönhetően találkozhatunk a zene terápiás felhasználásával, de az addiktológiában is alkalmazzák a zenehallgatást. Azon túl, hogy örömet okoz, fokozza a pozitív érzelmeket, egy-egy megnyugtató zeneszám segít relaxált állapotba kerülni, és segíthet az önvizsgálatban is, saját érzelmeink felismerésében, különböző szituációk értékelésében. A cikk arra is kitér, hogy sokan számolnak be a zenehallgatás hatására olyan érzésekről, mintha „elhagynák a jelen világot”. A zene ugyanis erős pszichológiai reakciókat vált ki, az egyik legerősebb kiváltója az intenzív érzelmeknek. Önterápiás eszköz pedig azért lehet, mert a dallamok segítenek a stressz, a düh és a depresszió csökkentésében. Mindezen felül javítja a memóriát.

A rossz szokásoktól a szenvedélybetegségekig Az INDIT egy addiktológiai szolgáltató rendszer, mely a megelőzéstől az értelmes szabadidős programokig, az elérő-, ártalomcsökkentő szolgáltatásoktól a rehabilitációig, reszocializációig terjedően kínál szolgáltatásokat, programokat intézményi és szakmai háttérrel. Az addiktológiai problémákat, a rossz szokásoktól a súlyos szenvedélybetegségekig komplex megközelítésben kezelik. A dr. Szemelyácz János pszichiáter, addiktológus, pszichoterapeuta, a közalapítvány kuratóriumának elnöke által vezetett INDIT fő működési területe Baranya és Somogy megye, de az ország számos pontján részt vesz különböző programokban.

A cikkből kiderül, mit áll e folyamatok hátterében és tanácsot is adnak egy egyszerű, zenehallgatásos relaxációhoz.