Kos

A jegy szülötte mindig keresi az újat, és imád társaságba járni, meglepetést szerezni a családnak, barátoknak. Szeretsz kísérletezni a konyhában, még akkor is, ha ez nem jár mindig tökéletes eredménnyel. Amit viszont kimondottan utálsz: ha valamivel hosszan kell pepecselned. Nem neked való a dagasztás-kelesztés, hosszas pihentetés… Ezzel az egyszerű tiramisu-recepttel biztosan nem lősz mellé!

Bika

Igazi ínyenc vagy! Imádsz sütni-főzni, és amit még ennél is jobban szeretsz: társaságban sütni és főzni. Desszertből neked bármi jöhet, ráadásul az sem riaszt el, ha valami sok összetevős és macerás, mert igen alapos vagy. Mit szólnál például ehhez a különleges karácsonyi édességhez?

Ikrek

Mivel egyszerre sok mindent csinálsz, telefonálsz, ügyeket intézel, pakolsz, ajándékokat csomagolsz és még egy süteményt is összedobsz, szereted a praktikus, könnyű recepteket, amik még is „nagyot szólnak”, amikor vendégeket fogadsz. Ez a mutatós mézeskalács-kuglóf például neked való lehet!

Rák

Imádsz gondoskodni a családról, és kényeztetni a szeretteidet. Egész biztos, hogy gyakorlott szakácsként bármit megsütsz, és mivel a hagyományok is rendkívül fontosak számodra, valószínűleg megvannak a bevált karácsonyi receptek. Azért néha nem árt egy kis újítás. Idén karácsonykor próbáld ki például ezt a diós kosárka receptet!

Oroszlán

Bármibe is kezdesz, nagyra törsz, az aprósütemények nem a te világod! Karácsonyra nagyszabású vacsorával készülsz, aminek elmaradhatatlan része az ínycsiklandó sütemény, időt, energiát nem sajnálva készül az igazi különlegesség.

Szűz

Szerinted az egyszerű a nagyszerű, és sokszor bizony igazad van! Ugyanakkor tiszteled és ápolod is a hagyományokat, szívesen készíted el újra gyermekkorod desszertjeit. Mindenre figyelsz, mindenre gondolsz, alapos vagy, és még a körítésre is tökéletes, karácsonykor is szereted a klasszikus ünnepi süteményeket. Próbáld ki ezt a könnyű vaníliás hókiflit!

Mérleg

Művészi érzéked a konyhában is megmutatkozik. Kifinomult ízlésed van, ráadásul az esztétikus tálalásra is nagy hangsúlyt fektetsz: cukrászati remekművek kerülnek ki a kezeid közül! Igazán nagy sikert aratsz ezekkel az édességekkel a céges karácsonyi délutánon éppúgy, mint Szentestén a családnál. Idén kísérletezhetnél például ezzel a métereskalács-tortával!

Skorpió

Titkos receptek, és még titkosabb fűszerezés, alaposan végiggondolt desszert-csodák…. A Skorpió keze alól finom sütemények kerülnek ki. Nem sajnálod az időt, és különleges recepteket keresel, a karakteres, intenzív ízvilágot kedveled. Mit szólnál idén a karácsonyi fatörzs tortához?

Nyilas

A legjobb elméleti szakács/cukrász vagy, és nagyon szívesen beszélgetsz társaságban gasztronómiai kérdésekről, különlegességekről. A gyakorlatba néha hiba csúszik, de nem hagyod, hogy ez letörje a lelkesedésed. Gyors, egyszerű, mégis nagyszabású: ilyen a neked való recept. Próbáld ki ezt az ünnepi kókusztortát!

Bak

Hagyományos receptek, mérleggel kimért hozzávalók, professzionális eszközök – te Bakként a klasszikus karácsonyi desszertek szerelmese vagy, és a tőled megszokott magas színvonalon készítesz el mindent. Szerencsések a vendégeid… Néha azért pici újítást, variálást te is bevállalhatnál. Nézd meg például ezt a bejgli receptet!

Vízöntő

A maga nemében páratlan, hiszen a Vízöntőt nincs kivel összehasonlítani – addig keresgél, míg olyan receptet nem talál, amiről előtte még senki sem hallott. Ha a Vízöntő jegyében születtél, akkor imádod a különlegességeket a desszert esetében is. Nézd csak, ez épp neked való!

Halak

Szívedet-lelkedet beleteszed a sütés-főzésbe, de változékonyságod ezen a területen is megmutatkozik. Nemhogy a receptet nem követed, a saját terveidet sem: elkezdesz valamit, de menet közben változtatsz, és végül mindig picit más lesz a végeredmény. Ami persze egyáltalán nem baj, sőt, izgalmas ez a kísérletezés. Idén például készülhetnél ezzel a recepttel… aztán majd meglátjuk, mi sül ki belőle!