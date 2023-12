Amióta olvasni tudok (meg már azelőtt is) a könyvek bűvöletében élek. Párhuzamosan szoktam olvasni könyveket és néhány kivétellel az összes kötelező olvasmányt is már a szünet elején kijegyzetelve letudtam. Megszámlálhatatlan könyvem van – rengeteg még dobozban várja sorsának jobbrafordulását – és bármilyen alkalomra leginkább ezt szoktam ajándékozni is. Az irodalomban volt/van néhány mumus, amit mindig távol éreztem magamtól. A Tüskevár pont ilyen mű volt.

A filmből láttam pár jelenetet, de nem nagyon érintett meg ’egy öreg fickó és két kissrác bénázása valami vízen’ hangulat. Hanem aztán idén múlt öt éve, hogy a Balaton mellett virrad rám minden reggel a nap és a munkának köszönhetően egyre jobban megismerhetem a Bereket, a Kis-Balatont és Balatont övező természeti világot. S ahogy egyre mélyebben jártam a nádasban, csúsztam a jégen és másztam meg kilátókat, megérett a vágy is ennek a varázslatos világnak a mélyebb megismerésre. Ezzel együtt egyre többször került elő Fekete István neve és a Tüskevár címe.

A gyerekkori polcomról rémlett, hogy megvan, de a keszthelyi könyvek között nem volt belőle egy darab sem (azóta van már négy példány..), így amikor a hévízi piacon rám mosolygott az 1969-es, hetedik kiadás nagyon gyorsan lecsaptam rá. (Krisztinek örök szeretetettel Anyucitól. 1969. július. 4. Tanulj-e könyvből.) Szép komótosan álltam neki a vastag lapra nyomott betűknek, voltak oldalak, amiket többször olvastam újra. Letettem, újraolvastam. Benne van minden, ami az élethez kell. Olvasás közben mindig behajtom az oldal fülét, ha valamire vissza szeretnék térni. Ebben a könyvben is van néhány szamárfül.

