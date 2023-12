Sokan szerették volna, ha karácsonyra hull a hó. Nos, ha az időzítés kissé korai is, de itt a hó, s a fehér tájnak mindenki örülhet. Viszont, a mostani hó karácsonyra még el is olvadhat, s addig újabb is eshet, de aki tudja, élvezze a mostani havas tájat, s a sportolási lehetőséget…Képeink még hóesés közben készültek a szűzi fehérségben.