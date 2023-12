- 19 éves voltam, amikor edző lettem Teskándon. Ott kerültem bele először a női focicsapat életébe, és csodás három évet töltöttem el velük, mely idő alatt rengeteget tanultam. A labdarúgás már előtte is meghatározó volt az életemben, az edzőség mellett itthon és Ausztriában is játszottam.

András nyitott az új dolgokra, így később gyerekekkel kezdett foglalkozni

- A női foci után egy darabig nem edzősködtem, csak játszottam, majd volt egy komolyabb sérülésem Ausztriában, így hazajöttem; ekkor kértek fel, hogy legyek a 7-8 éves gyerekek edzője, szintén Teskándon. Ez új dolog volt, és hatalmas kihívás. Akkor 10-12 játékossal kaptam meg a korosztályt, s a létszámot sikerült egy év alatt megdupláznunk – azt gondolom, ez fantasztikus visszajelzés egy edzőnek, s nekem nem is kellett ennél több. Ez is nagyon lelkiismeretes munka volt számomra, igazán szerettem. Ugródeszkaként tekintek vissza erre az időszakra, és hálával gondolok Zsuppán Krisztiánra, akinek sokat köszönhetek.

Teskánd után irány a ZTE

- Később megkeresett a ZTE, ahol szintén nagyon szép három évet töltöttem el, mint az U10-es fiúk edzője. Később az U14 lányok csapatát is elindítottuk a régiós bajnokságban, és az U19-es lánycsapatot is edzettem párhuzamosan. Végül el kellett engednem a fiúkat, és csak a fiatal hölgy játékosokra koncentráltam. Ez időszak alatt is rengeteget tanultam, Kaj András, a mentorom száz százalékban mellettem állt, akitől rengeteget tanultam és akinek szintén nagyon sokat köszönhetek.

András mindig nagyon büszke a fiatal tehetségekre

A ZTE után újabb lehetőségek…

- Győrből és Szombathelyről is felkerestek, végül a szombathelyi Illés Akadémia mellett döntöttem, ahová az U15 női csapatához vezetőedzőként kerültem, immár három éve. Visszatekintve, ez egy nagyon jó döntés volt. Csertői - Juhász Anitának, női szakágvezetőnknek köszönhetően nyáron - csatlakozva a már működő fiú programhoz - létrehoztunk egy tehetségközpontot a lányok részére is Gyenesdiáson; jelenleg ezt a projektet koordinálom, mint egyéni képző, illetve játékosmegfigyelőként is tevékenykedem Zala és Somogy megyében. Itt teljesen megtaláltam magam. A környékbeli egyesületeket összefogtuk, és az ott játszó lányoknak tartunk pluszképzést, ami az akadémia égisze alatt működik. Aki tehetséges és ügyes, annak az Illés akadémia korosztályos csapataiban versenyzési lehetőséget biztosítunk. Ez egy nagyon jól működő rendszer, jelenleg 15 lánnyal dolgozunk együtt Gyenesdiáson, Sümegen pedig szintén 15-20 kislánnyal.

András számára fontos, hogy folyamatosan képezze magát, és legjobb tudását adja át a fiataloknak

Fontos a szülő-edző-gyermek háromszög

- Munkám során fontos számomra, hogy jól működtessem a szülő-edző-gyermek háromszöget. Ha ez jól működik és megvan a harmónia, sokkal könnyebb és hatékonyabb a munka. Ez pedig nem csak a játékos fejlődésére hat pozitívan, hanem a csapatéra is.

Az utánpótlásban megtaláltam önmagam.

- A női fociban tudok leginkább kiteljesedni. Szerintem a legfontosabb, hogy szeressük, amit csinálunk. Jelenlegi célom, hogy a mostani tudásomat folyamatosan fejlesszem, és hogy minél több tehetséges utánpótlás játékost be tudjunk integrálni az akadémiai rendszerbe.