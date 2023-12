– Egészségügyi okokból lettem először nyers vegán három és fél éven át, és utána átértem a vegán étkezésre. Inkább azt mondanám, hogy növényi étkezést folytatok. A vegánság egy életfilozófia. Tehát abban a döntésben, hogy semmilyen állati eredetű ételt – húst, tejet, tejterméket, tojást, mézet – nem fogyasztanak a vegánok, az állatok kizsákmányolásának, leölésének elutasítása áll. Most már hét éve, hogy növényi étrenden vagyok, ami azt is jelenti, hogy mellőzöm a finomított cukrot és a gabonát is. Azóta sokat javult az egészségi állapotom, szervezetemben szépen rendeződtek a gyulladásos folyamatok. Kedvező hatását már az elején éreztem.

– Könnyű vagy nehéz volt-e az átállás?

– Viszonylag könnyen tértem át a vegán étrendre, mert nagyon nagy volt bennem az elhatározás. Azt gondolom, hogy mindenkinek saját magának kell megtalálni az útját, észrevenni, megérteni szervezetének jelzéseit. Az élet választás elé állított. Utánajártam mit tehetek, és én választottam az egészségem érdekében. A vegán életmód nem csupán egy táplálkozási forma.

Hogy kellő jártasságot szerezzek benne, elvégeztem a vegán életmód-tanácsadó képzést egy neves vegán séf és oktató iskolájában. Ebben nem csupán az motivált, hogy birtokában legyek a megfelelő tudásnak, hanem az is, hogy támogassam azokat, akik hasonló indokok miatt, mint én, a vegán életforma mellett döntöttek.

A képzésen tanultak szerint az ájurvéda elvei alapján próbálom étkezésemet összeállítani. Fontos kritérium ebben, hogy olyan alapanyagokat részesítsünk előnyben, amelyek a leghasznosabbak szervezetünk számára a betegségek megelőzése érdekében. Ezért minden olyan indiai gyógyító fűszernövényt igyekszem használni, amelyek az ájurvédikus konyha részét képezik, és amelyekből autentikus indiai receptek alapján elkészítem az ételeket. A karácsonyi menüben is megtalálhatóak voltak az indai ízek a hagyományos magyar ételek, mint például a töltött káposzta mellett. Természetesen vegán változatban.

– A töltött káposzta esetében hogyan lehet helyettesíteni a hagyományos alapanyagokat?

– Nagyon egyszerűen. A húst most főtt vörös babbal helyettesítem, azt kevertem össze megfelelő arányban a főtt rizzsel. A töltött káposzta füstös íze pedig úgy érhető el, hogy a meghámozott és felkockázott padlizsánt bepácoljuk egy éjszakára folyékony füsttel. Családunk egyik kedvence a citromkrémes máktorta, amely szintén szerepelt a karácsonyi menüben. Tésztája egy massza, amelyet datolyakrémből, kókuszreszelékből és durvára őrölt kesudióból állítom, gyúrom össze. A helyettesítő alapanyagok tárháza széles; a tejfölt általában kesudióból, a tejet mandulából készítem. Méz helyett agavé szirupot használok. A sokféle ”vegán” alapanyag változatos társítása pedig igazán finom ízeket garantál.

– A család is így étkezik?

– Nagyon szerencsés vagyok a családommal, a kezdetektől fogva mellém álltak. Nyers vegán koromban ők csak vegánok voltak. A férjem, a két fiam és én tehát növényi étkezést folytatunk. A hagyományos étrenden lévő vendégeink, ismerőseink mindig nagy izgalommal és érdeklődéssel várják milyen új ízekkel találkozhatnak. S mindig jó étvággyal fogyasztják el, ami készítek. Fontosnak tartom, hogy az ételek, amit készítek, ne csak ízletesek, de teljes értékűek is legyenek. Kísérletező típus vagyok. A sokféle növényi alapú alapanyag pedig megengedi, hogy mindig valami mással, mindig valami újjal rukkoljak elő.

Citromkrémes máktorta (a hozzávalók receptben)

A datolyát áztassátok be hideg vízbe 5-6 órára, de akár egy éjszakára is mehet a hűtőszekrénybe. A 18 vagy 20 cm-es tortaformát béleljétek ki sütőpapírral! A beáztatott datolyát jól nyomkodjátok ki, majd az aprítógépben pépesítsétek.

A „tésztához” 15 dkg datolyakrémet keverjetek össze a 10 dkg kókuszreszelékkel (ha nagyon durva a kókuszreszelék, akkor turmixgépben 1-2 másodpercig forgassátok át), 5 dkg durvára őrölt kesudióval (dió, mandula is jó) és egy ici-pici sóval. A lényeg az, hogy a masszának össze kell tapadnia. Nyomkodjátok kézzel a tortaforma aljába. Ezzel készen van a „tészta”. Amíg készül a mákos réteg, mehet a hűtőszekrénybe.

Citromkrémes máktorta

A mákos réteghez 15 dkg datolyakrémet keverjetek össze 20 dkg őrölt mákkal, 5 dkg őrölt kesudióval, 1,5 evőkanál citromlével és reszelt citromhéjjal. Időnként szoktam belekeverni pici vaníliaőrleményt és/vagy egy kicsi fahéjat. Ezt a mákos krémet simítsátok rá „tészta” rétegre. A citromkrémhez az 1 deciliter vizet, és a fél deciliter citromlevet, kevés reszelt citromhéjat, 7,5 dkg kesudiót, 7,5 dkg olvasztott kókuszolajat (kókuszzsírt) és az 1 vagy 2 evőkanál (ízléstől függően) agave szirupot (mézet) turmixoljátok össze! Ezt a krémet öntsétek rá a mákos rétegre, majd a tortaformát finoman párszor koppintsátok meg, hogy az esetleges buborékok kijöjjenek. A fagyasztóba 30–60 percre rakjátok be, utána pedig a sima hűtőrészbe, amíg a citromkrém készre dermed. Három napig fogyasztható!

Vegán töltött káposzta

Hozzávalók: 10-15 db savanyított káposztalevél, másfél kiló savanyú káposzta átöblítve, 50 dkg vörös bab megfőzve, áttörve, 50 dkg rizs megfőzve, egy padlizsán meghámozva, nagyon apró kockákra vágva, bepácolva sóval, folyékony füsttel egy éjszakára. 2 fej hagyma apróra vágva, 3-4 gerezd fokhagyma átpasszírozva, 4-5 babérlevél, só, bors, (füstölt) pirospaprika, őrölt kömény, és néhány evőkanál sűrített paradicsom.

Elkészítés: Kevés hidegen sajtolt repceolajon kezdjük el sütni, párolni a padlizsán kockákat az összevágott hagymával és fokhagymával, egy kis vízzel. A töltelékhez egy tálban keverjük össze a főtt babot és főtt rizst, a fűszereket, (babérlevél kivételével) és a hagymás, „füstölt” padlizsánkockákat, amiből tegyünk félre a tálaláshoz. A lábas aljába tegyük a savanyú káposzta felét, tegyünk rá babérlevelet, borsozzuk, szórjunk rá kevés pirospaprikát. A töltelékbatyukhoz a káposztalevelek nagy ereit vágjuk ki. Ha nagyok a levelek, vágjuk ketté. A töltelékből egy evőkanálnyit helyezzünk a levél közepébe, tekerjük fel, két végét gyűrjük be. Szorosan tegyük a csomagokat egymás mellé, majd egymás fölé, tegyünk közéjük babérlevelet. A batyuk tetejére halmozzuk fel a maradék savanyú káposztát. Fűszerezzük meg, majd tegyük rá a néhány kanál paradicsompasztát. Öntsük fel annyi vízzel, hogy ellepje. Lassú tűzön főzzük körülbelül 1-1,5 órát, hogy a káposzta megpuhuljon. Közben ne kevergessük, csak rázogassuk. Tálaljuk vegán tejföllel.