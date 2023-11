Ami elsősorban a kora reggel kezdődött és estig tartó sok-sok munkát jelentette, pont, mint amivel általában a falusi disznóvágások jártak anno. Igaz, a szó szerinti vágásra Vasboldogasszonyon, a gazda portáján került sor, de a közel 200 kilós sertés szakszerű felbontását, darabolását, feldolgozásra előkészítését Herczeg Sándor böllér vezényletével a Szélrózsa férfi táncosai a közösségi ház udvarán végezték. A munkában hasznát vették Domján István önkormányzati képviselőjük "csontozási" szaktudásának, de a városatya állta a sarat az újságírói provokációval szemben is, s kitartott amellett, hogy Andráshida valamennyi civil szervezetére kivételezés nélkül egyformán büszke. Akárcsak a városrész rendezvényeire, amelyek sorában a hagyományápoló találkozók immár a településrészi önkormányzat által finanszírozott disznóvágással és a közös toros vacsorával gazdagodtak.

– Mióta birtokba vettük a régi óvoda épületében kialakított közösségi házunkat, 3. alkalommal kerítettünk sort a disznóvágásra: első ízben a Borbarát kör és a Gazd'asszonyok klubja volt a házigazda, a másodikat az Ahida Közösségeiért Egyesület szervezte, most a tánckörrel karöltve a népdalosok készítik el a disznótor étkeit és hívják meg a vacsorára a borbarátokat és a gazd'asszonyokat. Miként számos népszokásról, népijáték-feldolgozásról, úgy a Pilise Jóska hegyén tartott disznóvágásról is van videónk, de természetesen a mai alkalom is a hagyományápolásról szól – fogalmazott Dormánné Babolcsai Éva, az idén a 29 fellépés mellett Aranypáva Nagydíjjal is büszkélkedő Igazgyöngy egyesület elnöke, beismerve, hogy ezúttal egy kicsit újítottak is: reggelire a hagyományos resztelt máj mellett Herczeg Sanyi receptjét is kipróbálták – a felszeletelt májat lisztben megforgatták, sütötték, fokhagymával megszórták, majd sózták.

A néptánc és a népdal egy tőről fakad - követői a munkában is megértették egymást. A képen (balról jobbra) Mónok Árpádné, Mónok Árpád, Pilkovics Józsefné, Soós Zoltánné, Szalai István, Horváth Ernőné, Csalló István

Fotó: Fincza Zsuzsa

Volt dolga bőven a hurkatöltő brigádnak. A képen (b-j) Nagy Katalin, Viziné Vajda Katalin, Németh Róbert, Herczeg Sándor és Békési Judit

Fotó: Fincza Zsuzsa

Naná, hogy azzal sem vallottak szégyent, sőt, a táncosokat képviselő Sümegi Lászlónak délután, felmelegítve is ízlett. A Szélrózsa is sikeres szezont zár a vidám rendezvénnyel, szószólójuk a fellépések hosszú sorából a Dombérozón betöltött dobronhegyi házigazdaszerepet és a lendvai szüreti felvonuláson való részvételt emelte ki. De nem csak a népi tánc értékeinek elkötelezett közvetítői, a közös disznótoros találkozóban is a hagyományok ápolását, továbbadását, a népi étkek, a régi falusi ízek megőrzését, népszerűsítését tartják a legfontosabbnak. Ez utóbbi olyan jól sikerült, hogy tápéi vendégük, Molnár Imre megtanulta és odahaza továbbadja majd a göcseji házi töpörtyűkészítés csínját-bínját, miszerint sütés után kipréselik a kockákból a zsírt, Szeged vidékén ugyanis anélkül fogyasztják.

Az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület elnöke és szakmai vezetője - Dormánné Babolcsai Éva és Horváth Ernőné a hurkakészítés teendőiben is jeleskedett

Fotó: Fincza Zsuzsa

A disznóvágáskor frissen készült sült húsnak különleges az íze

Fotó: Fincza Zsuzsa

A nap a terített asztalok mellett disznótoros vacsorával zárult – a húsoskáposzta-leves, a sült hús, a kolbász, a véres és a májas hurka mindenkinek ízlett, a borbarátoknak köszönhetően szomjaznia sem kellett senkinek, sőt, a népdalokból, a nótákból is nehezen fogytak volna ki...