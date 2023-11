107 évvel ezelőtt megszületett Ruth Handler, a Barbie baba megalkotója.

Los Angelesben 85 éves korában halt meg. A céget 1942-ben alapította akkori férje, Harold "Matt" Matson és üzleti partnere, Elliot Handler, Ruth későbbi férje, a két férfi nevét összevonva. A saját kislánya után elnevezett babát 1959-ben mutatták be az Amerikai Játékvásáron, ahol óriási sikere volt. A Barbie-baba hivatalos születésnapjának 1959. március 9-ét, a bemutató napját tekintik. Az első Barbie fekete és fehér zebracsíkos úszódresszt és lófarokba kötött frizurát viselt. Két verzióban volt kapható: szőke és barna hajjal. A baba, mint a "teenager divat modell" került forgalomba, ruháit a Mattel cég divattervezője: Charlotte Johnson kreálta. Az első babákat Japánban gyártották, ruháikat is ott varrták.

Az első évben 351 ezer babát adtak el, darabja 3 dollárba került. Több mint négy évtized alatt 150 országban egymilliárdot meghaladó darabszámban talált vevőre. A Barbie babák Amerika jelképévé váltak, és óriási vitákat váltottak ki. Felbőszítették a feministákat, művészeket inspiráltak, és tudósok vitatkoztak róluk. A baba egy vagyont hozott a Mattel cégnek, hiszen igen kelendőek voltak a babák kiegészítői is, nem is beszélve az újabb babákról, Kenről, Barbie barátjáról, és Skipperről, Barbie húgáról. Később piacra kerültek Barbie barátai is: Midge és Christie. A babák mind az alkotó családtagjai után kapták nevüket, két gyermeke volt, Kenneth és Barbara.

43 évvel ezelőtt a republikánus Ronald Reagen győzött az USA elnökválasztásán.

Teljes nevén: Ronald Wilson Reagan Közgazdaságtant és szociológiát tanult, 1932-ben az Iowai Egyetem rádióbemondója, majd 1933-tól 1936-ig a WOC sportriportere volt. 1937-től tv- és filmszínészként, majd producerként dolgozott Hollywoodban. 1942 és 1946 között századosként szolgált a haditengerészeti légirőknél, 1952-től 1962-ig a General Electric Company "General Electric Theater" című tv-műsorának volt a házigazdája. 1967-től 1974-ig Kalifornia állam kormányzói, 1969-ben a Republikánus Kormányzók Szövetségének elnöki tisztségét töltötte be. 1976-ban elnökjelölt, 1981-től 1989-ig az USA elnöke volt. 1981.01.20-án lépett Jimmy Carter elnök helyébe, és az Egyesült Államok 40. elnökeként letette az esküt. Március 30-án Washingtonban a gépkocsijánál merényletet követtek el ellene, revolverből leadott tüdőlövés érte. Április 11-én ismét átvette a hivatali teendőket. Belpolitikájában a gazdaság élénkítésére, a kiadások lefaragásával a költségvetési deficit csökkentésére törekedett. A szociális intézkedések terén takarékoskodott, a fegyverkezési kiadásokat változatlanul hagyta. Külpolitikájában keményen lépett fel a Szovjetunió ellen.

16 évvel ezelőtt Talmácsi Gábor a MotoGP 125 köbcentiméteres kategóriájában világbajnok lett.

Karrierje során számos elismerésben részesítették – Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt kitüntetés (2007), Aranysisak – Casci D'oro (2007), Az Év Sportolója – 2005-ben 3. hely, 2007-ben 1. hely,[1] Az Év Embere (2007), Az Év Legnépszerűbb Sportolója (2010), Az Év Embere Zuglóban (2005, 2007, 2008), Budapest Sportdíj, Woman of the year – Az év legsármosabb férfi díj, Rally Sport örökös licenc tulajdonos, A legismertebb aktív magyar sportoló (2008), Nemzetisport közönségdíj (2007)

2011 januárjában a nagyközönség Talmácsi Gábort választotta az Év legnépszerűbb sportolójává, ami egy igazi elismerés egy élsportoló számára, az év végi Év sportolója gálán pedig Gábor kapta azt a különdíjat, mely azt a jelölt sportolót illette, aki 2011-ben a legtöbb médiamegjelenést generálta.