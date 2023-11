A klímaváltozás azt vetíti előre, hogy a jövőben hosszabb lesz a nyár. Az évszakok már most is teljesen eltolódtak, emiatt akár novemberig is elhúzódhat a nyár.

– Akár a szeptember, de még az október közepe is belecsúszhat a késő nyárba, erre láttunk is már példákat. Idén októberben is előfordult 30 Celsius-fok közeli hőmérséklet – hívta fel a figyelmet a meteorológus.

A napokban erős széllel és sok csapadékkal érkezett időjárást a Ciaran ciklon okozta, amely Franciaországban emberéletet is követelt. Ez a ciklon az óceán felől érkezett, nyomában francia területen a szél erőssége elérte a 193 kilométert is. Hazánkba már kissé csillapodva érkezett.

A szokatlanul enyhe ősz és a forró nyár mögött az Atlanti-óceán felmelegedése áll.

– Az óceán vize legalább két fokkal melegebb, mint amilyen ilyenkor szokott lenni. Ez pedig azt is jelenti, hogy enyhe télre van kilátás, hiszen egy ekkora víztömeg lehűlése nagyon lassú folyamat - mondta a szakember.

Vagyis a mostani ciklonokhoz hasonlókra, amelyek nyári zivatarra emlékeztetnek, télen is számítani kell ezután.

Ahogyan arra is – figyelmeztetett Somfalvi-Tóth Katalin, – hogy egyre enyhébb lesz az időjárásunk. Igaz lehetnek hűvösebb évek és azt nem is lehet sokkal korábban megmondani, pontosan milyen meleg, vagy hideg lesz, de a fehér karácsonytól úgy tűnik, el kell búcsúzni - írja a likebalaton.hu

Forrás: Koszorús Rita / likebalaton.hu