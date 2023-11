Az ötödik stúdióalbumán dolgozó banda idén nagysikerű koncerteket adott a legnagyobb budapesti helyszínek mellett a legnagyobb nyári fesztiválokon – Művészetek Völgye, Fishing on Orfű, Strand Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok - is, ahol többek között Kovács Katival, valamint Korda Györggyel és Balázs Klárival is színpadra léptek.

A csapat frontasszonya, Schoblocher Barbara idén az egyik kereskedelmi televíziós produkcióban más sztárok bőrébe bújva is megmérettette magát, ami kiváló lehetőségnek bizonyult a benne rejlő sokszínű tehetség bemutatására. Ezzel újabb rajongókkal sikerült bővíteni a Blahalouisiana egyre növekvő táborát, így is növelve az alternatív zenét ismerők és kedvelők számát.

Péntek este energikus koncertre számíthatnak a VMK-ba látogatók, ahol 20 órától előbb a Zorka lép fel, majd pedig egy másfél órás, pörgős bulival következik 21 órától az est fő produkciója, melyet már nagyon vár Jancsó Gábor, az együttes basszusgitárosa is, hiszen az elmúlt években nagyon jól sikerültek a zalaegerszegi fellépések. A koncert után lehetőség lesz találkozni a rendkívül közvetlen együttes tagjaival is, akiknek nagyon sokat jelent az őket kedvelő rajongók szeretete.