Brenner Györgynek (1939-1993) - Munkácsy-díjas karikaturista, Ludas Matyi állandó szerzője - 1975 júniusában kiállítása nyílt a Göcseji Múzeumban, a Zalai Hírlapból idézünk a grafikusművésszel készült interjúból. „Vidéki városok közül eddig csak Szeged adott helyt önálló karikatúra kiállításnak. Most másodízben a zalaegerszegi Göcseji Múzeum sietett a műfajt népszerűsítendő - kiállítást rendezni a tehetséges Brenner György karikaturista alkotásaiból. (…) – Voltaképpen magyar-történelem szakos tanár akartam lenni – kezdte a művész. – Középiskolás koromban karikatúra-sorozatot rajzoltam a magyar történelemről. A vonalakban kifejezett sztorik érdekeltek inkább, semmint a rajzolás maga. Észrevettem viszont, hogy akiknek mutattam, mosolyogtak, nevettek a sorozaton. Akkor kezdtem én is örülni a figuráknak. Hónom alá kaptam őket és el kezdtem járni a szerkesztőségeket, remélve, hogy majd csak felfedez valaki. Ez szerencsére meg is történt. Mihályfi Ernő látott bennem fantáziát és biztatott, hogy rajzoljak minél többet a lapjuk, a Magyar Nemzet számára. Nos, így kezdődött. 1959 óta rajzolok újságoknak, s öt éve vagyok a Ludas Matyi karikaturistája. (…) – Van egy olyan érzésem, hogy a Ludas Matyi, e műfaj jelenlegi legnagyobb fóruma, az utóbbi időben elsősorban nevettetni akar és csak másodsorban gondolkodtatni. Vagy tévedek? – Bár mondhatnám, hogy téved. Remélem viszont, hogy azok, akiken ez múlik, hamarosan rádöbbennek arra, hogy az ízlést nem csak kiszolgálni, hanem formálni is kell. Nem vitás, hogy a karikatúra sokkal többre képes, mint amit pillanatnyilag, teszem azt a Ludason keresztül ad -, hiszen nem a szórakoztató ipar egyik formája, hanem igazságlátó életbölcsesség és filozófia.”

Galériánkba a Zalai Hírlap archívumából válogattunk néhány karikatúrát.