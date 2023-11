Nin (latinul Aenona) városkának területe egy kiszáradt folyó partján található, így a környék homokos strandokban gazdag. Maga a történelmi óvárosa egy lapos, 500 méter átmérőjű szigeten van, ahova kettő felújított két kőhídon át jutunk. Alig a tengerszint felett 4 méteren járunk.

Egy római kori csónak élethű mása a gyönyörű lagúnán.

Ha a tenger felől szeretnénk megközelíteni, akkor egy szoroson át csónakkal kellene közlekednünk a homokdűnék mellett. A rómaiak egykor sót szállítottak innen a Birodalom más részeire. A városhatárban találjuk Szent Miklós templomát, ahol hét, lóháton érkező horvát királyt koronáztak meg. A horvátok ősei a 7. században telepedtek meg itt, 1105-től a Magyar Királyság része a város, II. András szabad királyi városi rangot adott a településnek, ami 13-14. században élte fénykorát. Később velencei uralom alá került, a török fenyegetés miatt pedig lerombolták (később az újbóli velencei uralom alatt ismét romboltak).

A Szent Kereszt templom a világ legkisebb katedrálisa. Mindenütt római és középkori emlékek.

Előzetesen nem néztünk térképet, így a táblákat követve jártuk be egy óra alatt az óvárost. A Szent Kereszt templom egy valódi csoda, aminek akusztikáját magunk is kipróbáltuk, rövid énekünk után jöttek is a kíváncsi turisták. A világ legkisebb bazilikájának tövében barátságos macska üdvözölt. A kora keresztény időkben épült, a 9. század közepén. Ez az egyetlen olyan vallási épület, mely érintetlen állapotban maradt fent napjainkig.

Ugyancsak elcsodálkoztunk, amikor a földszintes lakóházak között, az egykori római fórum helyén

egy monumentális római templom maradványaira bukkantunk, ami a tábla leírása szerint a legnagyobb az Adriai-tenger keleti partján. A templom az 1. század második feléből való, s Vespasianus császár uralkodásának (i.sz. 69-79) idejéből származik. A templom alaprajzán két egyforma méretű rész látható. Az épület külső kerülete 33 méter hosszú és 23,5 méter széles volt.

A legnagyobb római kori templom maradványa az Adriai-tenger keleti partján.

Belül a szentély három részre volt osztva, amelyeket két-két oszlop választott el egymástól. Valószínűleg istenszobrokat helyeztek el benne. A központi térbe a tornácról, egy kapun keresztül jutottak be, ahonnan a szemöldök és az ajtófélfa töredékei megmaradtak. A szentély előtt tágas tornác található, melynek keleti oldalán hat oszlopos, faragott hornyú oszlop volt. A templom pódiumára a homlokzaton egy monumentális lépcső került fel, melynek alapjai ma is láthatók. A templomon egy korinthoszi oszlopot emeltek, amelynek eredeti magassága 17 méter.

Innen a híd felé indulva Szent Anzelm temploma magasodik a központban, ami a 6. században épült. Zvonimir király uralkodása idején újították fel 1070-ben. Az idők folyamán számtalanszor

megrongálódott. Mai, végleges formáját a 18. században érte el. Oldalánál a Szent Marcela kápolna áll egy harangtoronnyal.

A Szent Anzelm templom melletti Szent Marcela kápolna harangtornya

Nin püspöke a 9-10. században glagolita, azaz ószláv nyelű írásokat talált a településen. Ennek emlékére a városban több helyen glagolita írásokat (véseteket) figyelhetünk meg szobrok talapzatán, földön és falakon felelhető emlékműveken. Magát a glagolita nyelvet egyik műemléken sem jelölik kifejezetten. Ma a horvát kulturális örökség részei.

„Mivel Ninben laktak egykoron a horvát királyok és püspökségi székhely volt, ezért számos kincset halmoztak fel a városban. A Plébániatemplomban egy fényűző arany és ezüst kiállítást nézhetünk meg. Megtekinthetjük Szent Anzelm, Szent Ambrus és Szent Marcela, Judas ezüst érméjét és II. Pius pápa gyűrűjét, továbbá az egykori horvát királyok ékszereinek egy részét” – olvasható az úti leírásokban.

Séta a felújított városfal körül, mindenütt a tenger

Mindent összevetve hangulatos és kellemes séta vár ránk, ha meglátogatjuk Horvátország legrégebbi települését. Mi utószezonban, október közepén érkeztünk, így egy valóban csendes, nyugodt kisvárost találtunk.