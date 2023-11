Krisztit bárhova is sodorja az élet, szíve egyik csücske mindig Zalaegerszeg marad, így számára életének két legfontosabb eseménye is itt történt:

- 2023. márciusában házasodtunk össze a férjemmel. Nagy vágyam volt, hogy otthon legyen az esküvőm, hiszen Zalaegerszeg mindig a részem marad; élhetek bárhol, nekem az a város mindig az otthonom. Annak pedig kiváltképp örülök, hogy Balaicz Zoltán polgármester elfogadta a felkérésem, és ő adott össze bennünket a párommal.

Esküvői pillanatok.

Fotó: ZOKAFOTO

A nyáron megérkezett Botond

- Már az esküvőn is velünk volt szerelmünk gyümölcse, aki július 1-én szintén Zalaegerszegen született. Nehéz szülés volt, nagy babaként jött világra. Ősi magyar nevet szerettünk volna adni neki, így esett a választásunk Botondra.

Már nagyon várták kisfiúk érkezését.

Fotó: ZOKAFOTO

Már a pocakban is szerette a zenét

- Úgy tartják, a babák mindent hallanak az anyukájuk pocakjában. Volt egy dal, amit minden este hallgattunk, amit sokszor dúdoltam Botondnak, míg pocaklakó volt. Amikor megszületett, nagyon sírt, szinte semmivel nem lehetett megnyugtatni. Akkor mondtam a szerelmemnek, tegye be azt a zenét, amit esténként szoktunk hallgatni; és Botond abban a pillanatban abbahagyta a sírást, és megnyugodott. Én pedig énekeltem neki. Ez egy csodás, örök pillanat volt számomra, melyet a mai napig megkönnyezek, ha eszembe jut.

Boldog családi pillanatok.

Közel egy éve énekelt utoljára közönség előtt Kriszti

- Tavaly decemberben mentem volna énekelni, de Botond átvette az irányítást - épp a Dísz téren lett volna fellépésem, de helyette a kórházban kötöttem ki. Akkor le is tiltottak az éneklésről, azóta nem énekeltem nagyközönség előtt. A sors furcsa játéka, de most, december 2-án lesz az első fellépésem, a zalaegerszegi Dísz téren – tehát egy év kihagyással pont ott folytatom, ahol tavaly abbahagytam.

Újra a színpadon

- Folytatom az éneklést, már van felkérésem Zalaegerszegen, Keszthelyen és Siófokon is – és nagyon lelkes vagyok. A jövőben tervezek gyermekműsorokat is, és a hegedűt is szeretném visszacsempészni az életembe, szerettem a hangszeren játszani.

Kriszti most már nem csak tehetséges énekesnő, hanem boldog családanya és feleség is, aki lelkesen és boldogan tekint a jövőbe, s – ahogy tőle megszokhattuk – most is tele van álmokkal és megvalósítandó tervekkel. Hamarosan pedig Zalaegerszegen a Dísz téren és a Mimosa Lounge meghittségében is találkozhatunk vele, s legkedvesebb dalaival.