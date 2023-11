"Nagyon ritka alkalom, és egyáltalán nem trendi manapság idős, keverék kutyát választani! Mi viszont mindig nagyon boldogok vagyunk, amikor egy kisöreg élete utolsó éveire családba költözhet! Ma pontosan ez történt" - írja közösségi oldalán a Bogáncs Állatmenhely.

Minden kutyának szüksége van gazdára, korától vagy fajtájától függetlenül. Az idős és keverék kutyák is szeretetet és otthont érdemelnek. Az örökbefogadásukkal nemcsak nekik adunk esélyt a boldog életre, de gazdagítjuk saját életünket is egy hűséges társsal. A Bogáncs Állatmenhelyen számos kutya és macska várja, hogy otthonra leljen. A gazdira váró állatok többsége megtekinthető a weboldalukon is.