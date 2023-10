A hosszú hétvége középső napján, vasárnap (október 22.) a 28. Deák Teljesítménytúrákat rendezi meg a település térségében a helyi természetjáró egyesület. A nagy hagyományokkal bíró programon ezúttal is öt táv közül lehet választani – tudtuk meg Toplak József főszervezőtől: van 20, 30, 40, 55 (ebből létezik Rádiházán, illetve Bocskán át vivő változat is) és 70 kilométeres kihívás is. Rajtolni szokás szerint reggel hattól délelőtt tíz óráig lehet az Öreghegyi Vendégháztól, az ellenőrző pontok némelyikén frissítő is várja a túrázókat, a szintidőn belül célba érkezők pedig kitűzőt, illetve oklevelet is kapnak teljesítményükért.