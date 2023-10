Különös növény a mogyoró (Corylus avellana), mifelénk az "olasz" előnévvel ismert európai fajta "mókusmogyoró" honos, vadon erdőszéleken cserjeként, soktörzsű bokorfaként nő. Az ember réges-régen magához szelídítette, Kínában már az időszámításunk előtti 3000 környékén keletkezett kéziratokban is az öt szent táplálék között említették. Az idősebb Pilnius a természettudományi enciklopédiájában is foglalkozott a mogyoróval, leírva, hogy szerinte az őshazája valahol Damaszkusz környékén lehetett. Az ókori görög és a római mitológiában, valamint a Bibliában is megemlítik, kiemelve tápértékük rendkívüli gazdagságát és gyógyító képességét. Különféle írásokban évszázadokra visszamenőleg találunk mogyoróra vonatkozó utalásokat, szinte mindenütt a bölcsesség és az inspiráció szimbólumának számított - Hermész, a görög istenek hírnöke állítólag egy mogyorófa ágából készült botot vitt magával, hogy az rá bölcsességet sugározzon és útbaigazítsa őt.

Jut majd belőle bővel a sütemények krémjébe

Fotó: Fincza Zsuzsa

Bár a mogyorófa meglehetősen egyenes hajtásai és azok finom szemcsés összetétele miatt kiváló száranyag, s például íjak készítésére is használják, mégis inkább exkluzív, kissé kesernyés, de sós és édes ételekkel is harmonizáló íze miatt termesztik, kakaóval, csokoládéval kombinálva gyakran keverik desszertekbe, pralinékba vagy a sokak kedvencébe, a Nutellába és a Frangelico likőrbe. Olaját étolajként hasznosítják, a mogyoróvajat kellemes és tápláló kenőcsként ismerik. A legtöbb fajtája ősz elején érik, bár az élelmiszerboltban egész évben kapható natúr vagy különbözőképpen feldolgozva, akár saját olajában tartósítva is. Több internetes portálon is olvasható, hogy a világ legnagyobb mogyorótermelője Törökország, az évi 776 ezer tonna termésük jelentős részét egyetlen vállalat a Ferrero vásárolja fel a mogyorókrém gyártásához

A kedvelt csonthéjas gyümölcsöt natúr akár patikaszerként fogyaszthatjuk, napi 4 deka elropogtatásával már jelentősen csökkentjük a szívbetegségek kockázatát. Emésztést támogató élelmi rostokban szem szűkölködik, de kevéstől is jóllakottnak érezzük magunkat. Valóságos vitaminbomba! Gazdag B1-, B2., C-, és E-vitaminban és bővelkedik az emberi szervezet számára fontos ásványi anyagokban: így például kalciumban, káliumban, vasban, foszforban és magnéziumban. Summa summarum: egy szelet mogyorókrémes süteménnyel vagy egy tábla mogyorós csokival többet használunk az egészségünknek, mint ártunk. A gyógyszeripar is sajtol belőle gyomorerősítő tonikot és olajt, amely jól véd a fertőzések ellen, s olyan szelíd hatású, hogy csecsemőknek és kisgyermekeknek is adható.

Nem kis munka mogyoró elfásodott kemény magterméséről eltávolítani a megszáradt murvaleveleket

Fotó: Fincza Zsuzsa

Testvére, a törökmogyoró (Corylus colurna) akár 30 méter magasra is megnövő fa, fiatal korában vékony és oszlopos, ahogy öregszik egyre szélesebb lesz és gyönyörű piramis formát alkot. A törökmogyoró is tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, magas a tápanyagtartalma is. Sok benne a kálium, a nátrium viszont kevés, így segíti a vérnyomás csökkentését. A mogyoróban található egészséges zsírok segítik a táplálékokból a zsírban oldódó vitaminok, az A-, a K, a D, és az E-vitamin felszívódását, antioxidánsai, például az E-vitamin, segítik megvédeni a szervezetet a szabad gyökök okozta oxidatív stressztől. A törökmogyoró különösen jót tesz a szívünk egészségének, rengeteg egyszeresen telítetlen zsírsavat tartalmaz, amelyek jó irányba befolyásolják a rossz és emelik a jó koleszterin szintjét. Jó forrása a csontok és a fogak számára fontos olyan ásványi anyagoknak, a magnézium, a foszfor, amelyek a kalciummal és a D-vitaminnak együtt segítenek erősebbé és sűrűbbé tenni a csontokat. Bioaktív anyagai, mint például a flavonoidok és más fitokemikáliák gyulladáscsökkentő erővel bírnak, az E-vitamin, a lutein és a zeaxantin védi a szemet a napfény által okozott oxidatív károsodástól és az életkorral összefüggő degenerációtól, csökkenti a szürke hályog és a makuladegeneráció kialakulásának esélyét.