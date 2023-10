A fokozatosság kulcs. Ennek első lépcsője lehet a flexitariánus étrend, amelyben az állati hús, hal fogyasztása nem tiltott, csak kevés mennyiség van jelen. A szemi vegetariánus étrendhez hasonlít leginkább, ahol hasonlók az alapelvek. Fehérjeforrásként leginkább növényi fehérjék jöhetnek szóba, esetleg tojás. A lakto-ovo vegetáriánus étrendben a húsok már teljesen mellőzve vannak, de a tejtermékek és a tojás megjelenik. A vegán étrendben pedig kizárólag növényi fehérjék, illetve növényi eredetű alapanyagok szerepelnek.

Ha valaki a vegetáriánus táplálkozás mellett dönt, nagy változás előtt áll. Még mielőtt belefogna, tájékozódjon, akár kérje ki szakember tanácsát. Monori Krisztina teljes vérképet is javasol, hogy kiderüljön, nincs-e eleve vas-, B12- és D-vitaminhiánya. Ezeket a problémákat mindenképpen orvosolni érdemes. Informálódni kell arról is, hogy az egyes állati eredetű termékekben jelen lévő kollagénes fehérjéket, az omega-3-zsírsavakat, a B12-vitamint milyen növényi alapanyagokból lehet pótolni. Mint mondja, érdemes tisztában lenni azzal is, hogy a vegetáriánus és a vegán termékek közt is sok a magas feldolgozottsági fokú kényelmi termék.

Kutatási eredmények szólnak amellett, hogy a növényi alapú étrend mennyivel jobb a gyorsételeken alapuló nyugati típusú

étrendnél. Jelentősen csökken a daganatos, valamint a szív- és érrendszeri betegségek előfordulása, illetve csökken az ezek miatti halálozások száma. A rostbevitel növelésével az ételek laktatóértéke nő, csökken az elhízás veszélye, inkább fogyás indul be a húsok elhagyásával, sorolta az előnyeit. Mint fogalmazott, ebből adódóan a vegetarianizmus és a vegán életmód középpontjában az egészségmegőrzés áll, amelyhez sok esetben nagyobb fokú egészségtudatosság is társul.

Ez az életmód ugyanakkor odafigyelést kíván, mert gondoskodni kell a hiányzó tápanyagok pótlásáról. A már említett B12-vitaminról étrendkiegészítő formájában, mert csak a húsokban, halakban, tojásokban és tejtermékekben fordul elő. A D-vitamint étrendi rendszertől függetlenül ősszel-télen mindenképpen érdemes pótolni. Az omega-3 zsírsavaknak vannak természetes növényi forrásai, ilyen a lenmag és egyes algafélék. A vas a növényi alapanyagokból, mint a lencse vagy a tofu, kisebb hatékonysággal szívódik fel. Ezért érdemes fogyasztásukkor C-vitamint szedni, amellyel megnégyszereződhet a vas felszívódásának hatékonysága. A fehérjehiányos állapotok elkerülése érdekében nagyon oda kell figyelni a növényi eredetű fehérjeforrások megfelelő mennyiségű és összetételű bevitelére. A fehérjekomplettálás jegyében optimális, ha szárazhüvelyesek, olajos magok és a gabonafélék is szerepelnek egymás mellett a tányéron. Együtt elfogyasztva megközelítik az összes aminosavat tartalmazó állati fehérjék minőségét, magyarázta a dietetikus.

Persze nem lehet mindenki vegetáriánus. Monori Krisztina a felvetés kapcsán úgy vélekedett, hogy a magasan feldolgozott húsételekben sok olyan összetevő van, ami nem minden esetben felel meg az egészséges táplálkozás kívánalmainak. Ezeket kerüljük, vagy keressünk minőségi terméket. Ideálisnak azt tartja, hogy minél kevésbé feldolgozott élelmiszerekből álljon étrendünk, amelynek kétharmad része növényi, egyharmad része állati alapú legyen. De

étkezzünk bármely módon, az egészséges táplálkozás alapelveit be kell tartanunk. Felhívta többek között a figyelmet a kellő mennyiségű folyadékbevitelre, a hozzáadott cukor minimalizálására, a bolti nassolnivalók helyett inkább a magok, gyümölcsök fogyasztására, valamint a zsiradékok közül az olívaolaj étrendbe illesztésére.

Az egészséges táplálkozás a fogyasztói felelősség és a környezettudatos életvitel kérdését is felveti. A marketing az olyan hívószavakkal, mint a bio, reform, mindenmentes, paleo, vegán nem feltétlenül támogatja ezt, mert ezzel együtt nő az élelmiszerek választéka. Nemcsak a húskészítményeké, amelyek fogyasztását az állatok védelme miatt mellőzik a vegetáriánusok. A bőség zavara azonban egyik esetben sem kedvez a környezetnek. Nagyon sok ételt dobunk ki. A túltermelést globálisan nem tudjuk megváltoztatni, de a túlfogyasztást igen, ha saját háztartásunkban odafigyelünk arra, hogy csak annyit vásárolunk, amennyi valójában szükséges, hangsúlyozta Monori Krisztina.